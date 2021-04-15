İngiltere: Rusya, ulusal güvenliğimize yönelik en ciddi tehdit olmaya devam ediyor - Son Dakika

İngiltere: Rusya, ulusal güvenliğimize yönelik en ciddi tehdit olmaya devam ediyor

15.04.2021 19:35
İngiltere: Rusya, ulusal güvenliğimize yönelik en ciddi tehdit olmaya devam ediyor, System.String[]

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, İngiltere'nin ulusal güvenliğine yönelik "en ciddi tehdit" olmaya devam ettiğini bildirdi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, İngiltere'nin ulusal güvenliğine yönelik "en ciddi tehdit" olmaya devam ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İngiltere'nin, Rusya'nın kötü niyetli faaliyetine ilişkin ABD'nin endişelerini paylaştığı belirtildi.

İngiltere'nin, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Amerikan bilgi işlem şirketi SolarWinds'e yönelik siber saldırının arkasında olduğuna inandığı ifade edilen açıklamada, "İster siber alanda isterse de seçimlere müdahale veya istihbarat servislerinin saldırgan operasyonlarında olsun dünya çapındaki kötü niyetli faaliyetleri, Rusya'nın İngiltere'nin ulusal güvenliğine ve toplu güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olmaya devam ettiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin uluslararası ortaklarıyla kendi uluslarını, Rusya'nın istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı savunmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Rusya'nın demokrasilerimizi baltalamak için neler yaptığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ve ABD'nin, uluslararası ortaklarını, Rusya'nın kötü niyetli faaliyetlerine karşı kendilerini daha iyi savunmaya ve hazırlık yapmaya çağırdığını belirten Raab, tespit ettikleri yerlerde Rusya'nın bu tür faaliyetlerini duyuracaklarını bildirdi.

SolarWinds saldırıları

ABD, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rusya bağlantılı olduğundan şüphelenilen bilgisayar korsanlarının, Aralık 2020'de SolarWinds'in Orion adlı ağ ve sistem altyapılarını yöneten bir yazılıma yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla, aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bulunduğu çok sayıda federal kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı ortaya çıkmıştı. ABD yönetimi saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD'li yetkililer geçen ay siber saldırıya ek olarak, herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlenmesine Rus ajanlarına yetki verdiğini iddia etmişti.

Diplomatların sınır dışı edilmesi ve yaptırımlar, ABD'nin SolarWinds bağlantılı siber saldırı girişimi nedeniyle Kremlin'e karşı ilk misilleme hamlesi olma özelliğini taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, England, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere: Rusya, ulusal güvenliğimize yönelik en ciddi tehdit olmaya devam ediyor - Son Dakika


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