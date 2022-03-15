İngiltere, Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurumu daha ekledi - Son Dakika
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İngiltere, Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurumu daha ekledi

15.03.2022 22:26
İngiltere, Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurumu daha ekledi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurumu daha eklediğini açıklayarak, toplam yaptırım uygulanan kişi ve kurum sayısının binin üzerine çıktığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurumu daha eklediğini açıklayarak, toplam yaptırım uygulanan kişi ve kurum sayısının binin üzerine çıktığını duyurdu.

İngiltere, Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlarına devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yeni Ekonomik Suç Yasası sayesinde İngiltere'nin Ukrayna'daki mevcut krize daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebileceğini söyleyerek, yaptırım listesine 370 kişi ve kurumun daha eklendiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Rusya'ya yaptırım rejimi kapsamında toplamda binden fazla kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakanlık, yaptırım uygulanan kişilerin Birleşik Krallık'taki varlıklarının dondurulacağını, herhangi bir Birleşik Krallık vatandaşı veya şirketinin onlarla iş yapamayacağını ve bu kişilerin ayrıca Birleşik Krallık'a seyahat etmelerinin yasaklandığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, bugünün yaptırımları arasında özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli siyasi müttefikleri, rejim sözcüleri ve Kremlin destekli dezenformasyon ajanslarının da yer aldığını aktardı.

"İNGİLTERE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RUS EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ VİDAYI SIKMAYA DEVAM EDECEK"

Bakanlık, "Hükümet, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük güvenlik kriziyle başa çıkmak için gereken yetkileri tam olarak kullandığından, İngiltere önümüzdeki günlerde Rus ekonomisi üzerindeki vidayı sıkmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, "Büyük Rus oligarklardan, ülkenin başbakanına kadar, Putin'e en yakın olan ve onun yalanlarını ve dezenformasyonlarını satan propagandacıları hedef almak için her zamankinden daha hızlı ilerliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'daki suçuna ortaklık yapanları bu suçtan sorumlu tutuyoruz" dedi.

"PUTİN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Truss, "Müttefiklerimizle yakın bir şekilde çalışarak Putin üzerindeki baskıyı artırmaya ve Rusya'ya yönelik finansmanı kesmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PESKOV VE ZAHAROVA YAPTIRIM LİSTESİNDE

Bugün yaptırım listesine eklenen oligarklar ve aile üyeleri arasında, Rusya eski Başbakanı ve mevcut Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitry Medvedev, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova gibi isimler yer aldı.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Kaynak: İHA

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