İngiltere, Rusya'ya ilave yaptırım kararları aldı - Son Dakika
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İngiltere, Rusya'ya ilave yaptırım kararları aldı

06.04.2022 18:51
İngiltere, Rusya'ya ilave yaptırım kararları aldı

İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.

İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş makinesini aç bırakmak için kapsamlı yeni yaptırım kararları alındığı" belirtildi.

Gerekçe olarak Ukrayna'da sivillere yönelik "menfur saldırılara" ilişkin haberlerin gösterildiği açıklamada, yeni yaptırım paketinin Rus ekonomisinin kilit sektörlerine darbe vuracağı ve Rus enerjisine olan bağımlılığı sona erdireceği ifade edildi.

Yaptırım paketine göre, ABD ile koordineli olarak Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile Moskova Kredi Bankasının tüm varlıkları donduruldu. İngiltere'den Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlar tamamen yasaklandı.

2022'nin sonuna kadar İngiltere, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdirecek ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracak.

Gelecek haftadan itibaren, Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatı yasaklanacak.

Ayrıca Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, 8 oligark daha yaptırım listesine eklendi.

Bugünkü duyuruyla beraber, yaptırım uygulanan bankaların sayısı 18'e, oligarkların sayısı da 82'ye çıktı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Rusya'ya ilave yaptırım kararları aldı - Son Dakika


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