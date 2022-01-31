Üye Girişi
İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor - Son Dakika

İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor

31.01.2022 22:34
İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasanın 10 Şubat'a kadar yürürlüğe gireceğini duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasanın 10 Şubat'a kadar yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, İngiltere Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss parlamentoda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasanın 10 Şubat'a kadar yürürlüğe gireceğini söyledi. Önlemlerin Rusya'ya şimdiye kadarki en sert yaptırımlar olacağını ifade eden Truss, şu anda hükümetin sadece Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle doğrudan bağlantılı olanlara yaptırım uygulayabildiğini ifade etti. Truss, yeni yasa ile çok daha geniş bir yelpazede bireylerin ve işletmelerin yaptırımlarla hedef alınabileceğini açıkladı. Truss, yürürlüğe girecek olan yasanın otomatik olarak yaptırım uygulamayacağını, ancak "Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda" ek yetkiler sağlayacağını ifade etti.

" Kremlin'in saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eyleminin sorumluluğunu paylaşanların ağır bir bedel ödediğinden emin olacağız"

Truss, yeni tedbirlerin İngiltere'nin "ABD ve diğer müttefikleriyle varlık dondurma ve seyahat yasaklama gibi eylemlerde birlikte hareket etmesine" izin vereceğini aktararak, "Kremlin'in saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eyleminin sorumluluğunu paylaşanların ağır bir bedel ödediğinden emin olacağız" dedi.

Truss, " Birleşik Krallık'taki varlıkları dondurulacak. Hiçbir İngiliz işletmesi veya birey onlarla iş yapamayacak. Birleşik Krallık'a girmeye çalışırlarsa geri çevrilecekler. Kremlin'in içindeki ve çevresindekilerin saklanacak hiçbir yeri olmayacak" ifadelerini kullandı.

Rusya yaptırımların geri tepeceğini öne sürdü

Rusya ise, daha fazla yaptırım tehdidinin geri tepeceğini ve İngiliz şirketleri ile hissedarlarına zarar vereceğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, olayı "iş dünyasına gizlenmemiş bir saldırı" olarak nitelendirerek, "çıkarlara dayalı" misilleme tedbirlerine yol açacağını ifade etti.

(İHA)

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, England, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:00 Meteorolojinin bu raporu İstanbul'u korkuttu! İşte 14 Şubat için tedirgin eden tahmin
22:57 Samsun'da 81 yaşındaki kadın çatı katında iple asılı olarak bulundu
22:43 Ne Fener'e geldi ne de Galatasaray'a! Vedat Muriqi yeni takımı ile resmi imzayı attı
22:21 Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın yangın merdiveninde donarak hayatını kaybetti
22:18 Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni vahim hastalığa yakalandı! Futbol hayatı erken bitebilir
21:57 Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı
21:54 Şampiyonlar Ligi'nden Süper Toto 1. Lig'e! Körfez ekibinin transferi herkesi şaşırttı
21:48 Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili şaşırtan iddia! Yayından kaldırılıyor mu?
21:35 Köpeğin işaret ettiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılaştıkları manzarayla duygusal anlar yaşadı
21:22 Ünlü sunucu, evine giren hırsızların çaldığı şeyi canlı yayında açıkladı! Stüdyodakiler donup kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 23:08:32. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement