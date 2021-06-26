İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşadan birkaç saat önce evi terk etmiş

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanıyla fotoğrafını yayınlanması Londra'nın gündemine oturdu. 15 yıllık eşini evli olan danışmanıyla aldatan Hancock, görüntülerin ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Hancock, yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddetti.

GÖRÜNTÜLERİN İFŞA EDİLECEĞİNİ ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile öpüşürken görüntüleri ortaya çıkan Gina Coladangelo, görüntülerin ifşa edileceğini öğrendikten birkaç saat sonra kocası ile beraber yaşadığı 3,6 milyon sterlin değerindeki evinden eşyalarını arabasına yükleyerek ayrıldı.

Matt Hancock ve öpüşürken görüntülendiği danışmanı...

Gina'nın kocası Oliver Tress, eşyalarını arabaya yükleyen Gina'ya yardım etti. Gina'nın uluslararası bir ilaç firmasının CEO'su olan babası ile görüştüğü belirtildi. Ginay'yı çok iyi biri olarak tanımlayan komşuları Gina'nın, Hancock ile kocasını aldatmasına bir anlam veremediklerini söyledi.

BAKANIN İFADESİ PES DEDİRTTİ

Kendini savunmaya çalışan Bakan Hanckok'un ifadesi ise şaşırttı. "Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum." diyen Hancock, insanları hayal kırıklığına uğrattığını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirtti.

Aldatılan eşin evi terk ettiği ana ilişkin kareler;