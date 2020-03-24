İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "250 bin gönüllü arıyoruz" - Son Dakika
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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "250 bin gönüllü arıyoruz"

6 saat önce

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık sektöründe görev yapmak üzere 250 bin gönüllü aradıklarını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock:

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık sektöründe görev yapmak üzere 250 bin gönüllü aradıklarını duyurdu.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs Avrupa'da etkisini sürdürüyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) ve korona virüs salgınından etkilenen savunmasız vatandaşlara yardım edilmesi için 250 bin gönüllü aradıklarını bildirdi. Bakan Hancock, "NHS'ye yardım etmek, alışveriş yapmak, ilaç teslim etmek ve sağlığının korunması konusunda yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek olmak için çeyrek milyon gönüllü ve sağlığı iyi olan insanlar arıyoruz" dedi.


Gönüllülerden eczanelerden ilaç alıp dağıtma, hastaları hastanedeki randevularına götürme ve evde kendini izole eden insanları telefonla arama gibi konularda yardımcı olmaları isteneceği ifade edildi. Söz konusu sistemle 1.5 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi. - LONDRA

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, İngiltere, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:21 Kaynak: İHA

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