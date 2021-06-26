İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş

Kilosu 100 lira! 3 yıl önce 5 dönüm araziye ekti, bu yıl 250 bin lira kazanacak

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile öpüşürken görüntüleri ortaya çıkan Gina Coladangelo, görüntülerin ifşa edileceğini öğrendikten birkaç saat sonra kocası ile beraber yaşadığı 3,6 milyon sterlin değerindeki evinden eşyalarını arabasına yükleyerek ayrıldı.

Matt Hancock ve öpüşürken görüntülendiği danışmanı...

Gina'nın kocası Oliver Tress, eşyalarını arabaya yükleyen Gina'ya yardım etti. Gina'nın uluslararası bir ilaç firmasının CEO'su olan babası ile görüştüğü belirtildi. Ginay'yı çok iyi biri olarak tanımlayan komşuları Gina'nın, Hancock ile kocasını aldatmasına bir anlam veremediklerini söyledi.

Aldatılan eşin evi terk ettiği ana ilişkin kareler;