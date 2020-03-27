İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, korona virüsüne yakalandı - Son Dakika

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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, korona virüsüne yakalandı
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamasından birkaç saat sonra Hancock'ta sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla korona virüse yakalandığını duyurdu. Hancock, hafif semptomları olduğunu ve evde kendini izole ettiğini söyledi. 'Evde kalın' çağrısı yapan Hancock, evden çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:29 Kaynak: İHA
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