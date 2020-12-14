İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: Koronavirüsün yeni bir türü tespit edildi - Son Dakika

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: Koronavirüsün yeni bir türü tespit edildi

14.12.2020 19:28
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: Koronavirüsün yeni bir türü tespit edildi, System.String[]

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün (Covid-19) ülkede daha hızlı yayılmasına neden olan yeni bir türünün tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün (Covid-19) ülkede daha hızlı yayılmasına neden olan yeni bir türünün tespit edildiğini açıkladı. Hancock, son birkaç ayda benzer raporların başka ülkelerden geldiğini belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında koronavirüsün yeni bir türünün tespit edildiğini söyledi. Hancock, yeni türün binden fazla vakaya yayılma hızının mevcut türden daha fazla olduğunun altını çizdi. Elde edilen verilerin 60 yerel yönetim bölgesinden alınan raporlarla ortaya çıktığını ifade eden Hancock, son birkaç ayda diğer ülkelerden de benzer raporlar geldiğini açıkladı.


İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: Koronavirüsün yeni bir türü tespit edildi

Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: Koronavirüsün yeni bir türü tespit edildi - Son Dakika Dünya


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