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İngiltere, sağlık çalışanlarına aşı şartını kaldıracak - Son Dakika

İngiltere, sağlık çalışanlarına aşı şartını kaldıracak

31.01.2022 22:28
İngiltere, sağlık çalışanlarına aşı şartını kaldıracak

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, sağlık çalışanlarının görevlerine devam edebilmeleri için Kovid-19 aşısı yaptırmaları şartını kaldıracaklarını bildirdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, sağlık çalışanlarının görevlerine devam edebilmeleri için Kovid-19 aşısı yaptırmaları şartını kaldıracaklarını bildirdi.

Javid, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, çalışma koşulu olarak aşıyı zorunlu tutmanın "artık orantılı" olmadığına inandığını söyledi.

Uygulamanın açıklandığı tarihte baskın olan Delta varyantının yerini şimdi daha az şiddetli Omicron'a bıraktığını kaydeden Javid, politikayı gözden geçirmenin doğru olacağını belirtti.

Hükümetin ilgili düzenlemeyi iptal edeceğini duyuran Sağlık Bakanı, "Kurallarımızın orantılı ve dengeli kalması gerektiği konusunda her zaman net oldum ve elbette virüste başka bir dramatik değişiklik görürsek bu politikayı tekrar gözden geçiririz." dedi.

Uygulamanın nisanda yürürlüğe girmesi halinde sağlık personeli sayısında büyük bir krize yol açacağı belirtiliyordu.

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Avam Kamarası, Omicron, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, sağlık çalışanlarına aşı şartını kaldıracak - Son Dakika


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