İngiltere: Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez - Son Dakika
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İngiltere: Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez

21.09.2022 12:06
İngiltere: Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı olarak ilhak etmesinin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planının başarısızlığa uğruyor olduğunun itirafı" anlamına geldiğini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı olarak ilhak etmesinin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planının başarısızlığa uğruyor olduğunun itirafı" anlamına geldiğini bildirdi.

Wallace, Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Putin'in nüfusunun bir kısmını harekete geçirmeme sözünü tutmaması ve Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak etmesi, planının başarısızlığa uğruyor olduğunun itirafıdır." ifadesini kullandı.

Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, on binlerce vatandaşını gerekli donanımlara sahip olmadan feci şekilde ölüme gönderdiğini vurgulayan Wallace, "Hiçbir tehdit ve propaganda, Ukrayna'nın bu savaşı kazanıyor olduğu, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya'nın küresel bir parya haline geldiği gerçeğini gizleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm devlet kanallarından yayımlanan ulusal sesleniş konuşmasında, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Putin, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor Putin'in 'Her türlü silahı kullanırız' sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum Putin'in 'Her türlü silahı kullanırız' sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere: Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez - Son Dakika

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