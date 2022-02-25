İngiltere Savunma Bakanı: "Rusya, Ukrayna saldırısında 450'den fazla personelini kaybetti" - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanı: "Rusya, Ukrayna saldırısında 450'den fazla personelini kaybetti"

25.02.2022 12:23
İngiltere Savunma Bakanı: "Rusya, Ukrayna saldırısında 450'den fazla personelini kaybetti"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini ve Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ilk 24 saatinde ana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini ve Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ilk 24 saatinde ana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını bildirdi.

Bakan Wallace, ülke basınına yaptığı açıklamalarda, İngiltere hükümetine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın tamamını işgal etme" niyetinde olduğunu belirtti.

Ancak Rusya'nın komşusuna karşı askeri harekatta "istenen zaman çizelgesinin gerisinde" olduğuna işaret eden Wallace, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah itibarıyla değerlendirmemiz, Rusya'nın ana hedeflerinden hiçbirini almadığı yönünde. Aslında beklenen zaman çizelgesinin gerisinde kaldı. 450'den fazla personel kaybettiler. Rus ordusu ilk gün ana hedefini gerçekleştiremedi."

Ukrayna'daki önemli havalimanlarından birini ele geçirmeye çalışan Rus özel kuvvetlerinin püskürtüldüğünü aktaran Wallace, Ukraynalıların burayı geri aldığını kaydetti.

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Ben Wallace, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Savunma Bakanı: 'Rusya, Ukrayna saldırısında 450'den fazla personelini kaybetti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Savunma Bakanı: "Rusya, Ukrayna saldırısında 450'den fazla personelini kaybetti" - Son Dakika
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