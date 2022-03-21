İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Londra'da Ukraynalı mevkidaşı Oleksij'le görüştü - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Londra'da Ukraynalı mevkidaşı Oleksij'le görüştü

21.03.2022 22:07
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Londra'da Ukraynalı mevkidaşı Oleksij'le görüştü

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Oleksij'le başkent Londra'da bir araya geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Oleksij'le başkent Londra'da bir araya geldi.

Wallace ve Oleksij'in İngiltere Savunma Bakanlığında yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın, Rus saldırganlığı karşısındaki direnişi ve cesaretinin yanı sıra İngiltere'nin Ukrayna'ya silah ve insani yardım desteği ele alındı.

Oleksij'le görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "G7 müttefiklerimizle Rusya'ya sert yaptırımlar uygulayarak, savunma silahları tedarik ederek ve insani destek sağlayarak Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanı: "Kremlin durdurulmalı çünkü daha ileri gidecek"

Ukraynalı Bakan Oleksij, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin ülkesine verdiği desteğin altını çizerek, "Rolünüz özel ve cesaretiniz ve ruhunuz diğer bazı ülkelerin pasifliğinin tam tersi." değerlendirmesinde bulundu.

Oleksij, İngiltere'nin Ukrayna'ya önemli silah desteğinde bulunan ilk ülke olduğuna işaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'da "devlet terörü" uyguladığını belirten Oleksij, "Bu yüzden Kremlin durdurulmalı çünkü daha ileri gidecek. Diğer ülkelere saldıracak." ifadelerini kullandı.

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Ben Wallace, England, Ukrayna, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Londra'da Ukraynalı mevkidaşı Oleksij'le görüştü - Son Dakika


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