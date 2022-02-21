Üye Girişi
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Putin hala Ukrayna'yı işgale kararlı" - Son Dakika

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Putin hala Ukrayna'yı işgale kararlı"

21.02.2022 19:36
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Putin hala Ukrayna'yı işgale kararlı"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala Ukrayna'yı işgale kararlı olduğunu savunarak, "Tüm göstergeler, Rus kuvvetlerinin artan sayı ve hazırlığına işaret ediyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala Ukrayna'yı işgale kararlı olduğunu savunarak, "Tüm göstergeler, Rus kuvvetlerinin artan sayı ve hazırlığına işaret ediyor." dedi.

Wallace, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Bölgesel güvenliği savunmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan, "ülkesinin Ukrayna'yı işgal etme niyeti olmadığına dair güvence" aldığına işaret eden Wallace, ancak Rusya'nın muharebe gücünün yüzde 65'i Ukrayna sınırında toplandığı için "Gerçeklerin farkında olmalıyız." diye konuştu.

İngiliz Bakan Wallace, "Tüm göstergeler Rus kuvvetlerinin artan sayı ve hazırlığına işaret ediyor." dedi.

"Güçlü endişe nedenimiz var"

Ortak askeri tatbikatlar tamamlandığında, Rus birliklerinin Belarus'tan çekileceği yönündeki taahhüdün de yerine getirilmediğine dikkati çeken Wallace, "Tatbikat şimdi ikinci bir emre kadar uzatıldı." ifadesini kullandı.

Wallace, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgale kararlı olduğuna dair "güçlü bir endişe nedeni" olduğunu dile getirerek, "Bunlar, Ukrayna'yı işgal etme niyetinde olmadığına dair tekrarlanan açıklamalarını yerine getiren bir Rus hükümetinin eylemleri değil." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Savunma Bakanı Wallace, şunları kaydetti:

"Putin hala bir işgale kararlı. Kendisinin insani krize, istikrarsızlığa ve sadece Ukraynalılar'ın değil, Rus halkının da yaşadığı acılara yol açan olayların trajik bir nedenini belirleme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna inanıyorum."

Wallace, İngiltere Savunma Bakanlığının, Rusya'nın eylemlerini izlemeye, Ukrayna'nın savunma çabalarını desteklemeye ve NATO'nun yanıt önlemlerine katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakan Wallace, Putin'in Kırım'dan "ders çıkarmasını" umduğunu, şu anki durumun iyi görünmediğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: 'Putin hala Ukrayna'yı işgale kararlı' İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Putin hala Ukrayna'yı işgale kararlı"

England, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Savunma Bakanı Wallace: 'Putin hala Ukrayna'yı işgale kararlı' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:26 Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi
19:15 Pekin Olimpiyatları'nda inanılmaz olay! Yarışan bir kayakçının cinsel organı dondu
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardin'i yeni aşka yelken açtı!
18:19 Cem Yılmaz, kendisine yollanan Bill Gates imzalı e-maili paylaştı: Her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
18:15 Maltepe'de "Kursa gideceğim" diyerek kayıplara karışmıştı! Erkek arkadaşının kaçırdığı 14 yaşındaki genç kız bulundu
18:13 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüse yakalandı
18:12 Yaptığı yanlış enflasyon hesabı çok konuşulmuştu! AK Partili isim konuya açıklık getirmek isterken kafaları daha da karıştırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 19:43:45. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Putin hala Ukrayna'yı işgale kararlı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement