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"Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var" - Son Dakika

"Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var"

21.02.2022 20:02
"Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine yönelik verdiği güvencelerin aksine hareket ettiğini belirterek, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine yönelik verdiği güvencelerin aksine hareket ettiğini belirterek, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası'nda Rusya-Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Wallace, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair verdiği güvencelerin aksine hareket ettiğini ve Ukrayna sınırında asker sayısını arttırmaya devam ettiğini ifade etti. Wallace, "Rus mevkidaşım Şoygu'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme niyeti olmadığına dair bir güvence aldım. Ancak Rus muharebe gücünün yüzde 65'i şu anda Ukrayna sınırında toplandığı için yanılmamalıyız" dedi.

Wallace, "Rusya verdiği güvencelerin aksine asker sayısını sürekli arttırıyor. Bu da Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye kararlı olduğundan endişelenmek için güçlü bir neden oluşturuyor" ifadelerini kullanarak, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerindeki artışın yanı sıra "sahte bayrak operasyonlarının, propaganda gösterilerinin ve sahte iddialar taşıyan Rus haber kaynakları"nın çoğaldığını açıkladı.

"TÜM İŞARETLER RUS KUVVETLERİNİN İŞGALE HAZIRLANDIĞINI GÖSTERİYOR"

Wallace, "Askeri tatbikatların sonunda Rus birliklerinin Belarus'tan çekilme taahhüdü gerçekleştirilmedi. Tatbikat şimdi bir sonraki duyuruya kadar uzatıldı" ifadelerini kullanarak, "Tüm işaretler Rus kuvvetlerinin işgale hazırlandığını gösteriyor" dedi.

WALLACE'DAN İNSANİ KRİZ UYARISI

Wallace, "Sadece Ukraynalıların değil, Rus halkının da insani krize, istikrarsızlığa ve yaygın acılara yol açan trajik olaylar seyrine girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım işgalinden ders aldığını umduğunu aktardı.

Wallace, Rusya'yı diplomatik bir çözüm taahhüdü vermeye çağırarak, "Savunma Bakanlığı Rus eylemlerini izlemeye, Ukrayna'nın savunma çabalarını desteklemeye ve NATO'nun yanıt önlemlerine katkıda bulunmaya devam edecek" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)

Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var

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'Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var' "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var"

England, Ukrayna, Rusya, İşgal, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var' - Son Dakika


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