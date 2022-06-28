İngiltere Savunma Bakanı Wallace savunma yatırımlarının artırılmasını istedi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin yalnızca Rusya'dan değil, Çin ve diğer ülkelerden gelen tehditlerle de mücadele etmek için savunma yatırımlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Wallace ile İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanı General Patrick Sanders, merkezi Londra'da bulunan Royal United Services Institute (RUSI) adlı savunma ve güvenlik çalışmaları yürüten İngiliz düşünce kuruluşunun yıllık konferansında konuştu.

Rusya'nın halihazırda Avrupa'ya, İngiltere'nin müttefiklerine ve kıyılarına yönelik "en doğrudan ve acil tehdit" olduğunun altını çizen Wallace, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek sorunumuz Rusya değil. Kurallara dayalı sistem ve demokrasiye meydan okumaya hazır, iddialı bir Çin, Afrika'nın dört bir yanında yürüyen terör, İran'ın nükleer emelleri ki bugüne kadar hala çözülmedi. Tehdit büyüyor, küresel ve çok alanlı. Artık barış temettüsünün sona erdiğini ve savunmaya yönelik yatırımın artırılmaya devam etmesi gerektiğinin sinyalini vermenin zamanı geldi."

Wallace, tehdit değiştikçe savunmaya yönelik finansmanın da değişmesi gerektiğini her zaman söylediğini anımsattı.

"İngiliz Silahlı Kuvvetleri hazırlıklı olmalı"

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sanders da savaşın Avrupa'da yayılmasını önlemek için İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin hazırlıklı olması gerektiğine işaret etti.

Sanders, "Rusya'nın konvansiyonel kapasitesi en azından bir süre için çok azalacak olsa da Putin'in son zamanlarda Rusya topraklarını restore etmeye yönelik tarihi niyetini açıklaması, her türlü beklemeyi geçici kılıyor ve tehdit daha da keskinleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Patrick Sanders, Rusya- Ukrayna savaşının ölçeğinin "benzeri görülmemiş" büyüklükte olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki savaşın nasıl sona ereceğini bilmiyoruz. Ancak, çoğu senaryoda Rusya, Ukrayna'dan sonra Avrupa güvenliği için eskisinden daha büyük bir tehdit olacak." dedi.

"Savaşta değiliz ancak savaşa girmemek için hızlı hareket etmeliyiz"

Mevcut durumu, Adolf Hitler'in İkinci Dünya Savaşı öncesi Avusturya'yı ilhak ettiği yıldakine benzeten Sanders şunları kaydetti:

"Bu bizim 1937 anımız. Savaşta değiliz, ancak bölgesel genişlemeyi kontrol altına alamama nedeniyle savaşa girmemek için hızlı hareket etmeliyiz. Artık ordu, bugünün tehdidini karşılamak ve böylece Avrupa'da savaşı önlemede seferber olmak için tek bir odak noktasına sahip olacak."