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İngiltere Savunma Bakanlığı: "Afganistan'dan yapılan tahliyelerde son aşamaya gelindi" - Son Dakika

İngiltere Savunma Bakanlığı: "Afganistan'dan yapılan tahliyelerde son aşamaya gelindi"

27.08.2021 11:11
İngiltere Savunma Bakanlığı:

İspanya ve Norveç, Afganistan'dan tahliyelerini sonlandırdığını duyururken, İngiltere Savunma Bakanlığı ise açıklamasında "Kabil havaalanından süren tahliyeler son aşamalara girdi" ifadesini kullandı.

İspanya ve Norveç, Afganistan'dan tahliyelerini sonlandırdığını duyururken, İngiltere Savunma Bakanlığı ise açıklamasında "Kabil havaalanından süren tahliyeler son aşamalara girdi" ifadesini kullandı.

Taliban'ın 15 Ağustos'tan bu yana Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından tahliye operasyonlarının başladığı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında bombalı saldırılar düzenlendi. Dün gerçekleştirilen ve DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarda 90 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 150 oldu. Saldırılar nedeniyle güvenlik konusunda endişeler artarken Norveç ve İspanya tahliyelerini sonlandırdı. İngiltere ise tahliyelerin son aşamasına gelindiğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Herkesin tahliye edilememesi çok üzücü. Batı ülkelerinin askerlerin Afganistan'dan çıkmasının tamamlanmasına yaklaşılması bölgede güvenlik endişelerini arttırabilir" ifadelerini kullandı.

İspanya hükümeti ise Afganistan'daki personel tahliyesi tamamladığını ve tahliye edilenlerin bugün Madrid yakınlarındaki Torrejon askeri hava üssüne ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Son olarak 81 İspanyol, 4 Portekizli asker, NATO ülkeleriyle çalışmış 83 Afgan'ı taşıyan 2 askeri uçak bugün sabah saatlerinde Dubai'ye geldi" ifadesini kullandı. Hükümete göre, İspanya Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği ile çalışmış bin 898 Afgan'ı tahliye etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soereide, Norveç'in Afganistan'dan tahliyeler artık yapamayacağını açıklarken, "Havaalanındaki kapılar artık kapalı ve insanları içeri almak artık mümkün değil" dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'in ABD askerinin tamamen geri çekilmesinin 31 Ağustos olarak verdiği tarihin yaklaşmasıyla ülkeler birer birer tahliyelerini sonlandırılıyor. Fransa, Polonya, Hollanda olmak üzere Kanada bugün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise 31 Ağustos'ta tahliye uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

(İHA)

İngiltere Savunma Bakanlığı: Afganistan'dan yapılan tahliyelerde son aşamaya gelindi

Afganistan, İspanya, England, Norveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Savunma Bakanlığı: 'Afganistan'dan yapılan tahliyelerde son aşamaya gelindi' - Son Dakika


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