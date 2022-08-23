Manş Denizi'nde yeni rekor: Bir günde bin 295 göçmen geçti - Son Dakika
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Manş Denizi'nde yeni rekor: Bir günde bin 295 göçmen geçti

23.08.2022 12:54
Manş Denizi'nde yeni rekor: Bir günde bin 295 göçmen geçti

İngiltere Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'den bir günde geçen bin 295 göçmen ile 2018 yılının rekorunun kırıldığını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'den bir günde geçen bin 295 göçmen ile 2018 yılının rekorunun kırıldığını duyurdu.

İngiltere ile Fransa arasında bulunan ve göçmenler tarafından Avrupa'dan İngiltere'ye ulaşmak için kullanılan Manş Denizi'nden dün rekor sayıda göçmenin geçtiği duyuruldu. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılından sonra ilk kez bir gün içerisinde bin 295 göçmenin 27 botla Manş Denizi'nden geçtiği aktarıldı.

Her yıl artıyor

Geçtiğimiz yıl, 2020'ye göre 8 bin 404 artarak 28 bin 526 kişi Manş Denizi'ni aşmıştı. Manş Denizi'nden 2018'de bir günde bin 185 kişi geçerek rekor kırılmıştı.

İngiltere'ye AİHM engeli

İngiltere İçişleri Bakanlığı, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçmenlik sorununun önüne geçebilmek için tasarlanan göçmenlik uygulamasının bir parçası olarak, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planını 14 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladığını duyurmuştu. Fakat, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararıyla son anda iptal olmuştu. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Manş Denizi, England, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manş Denizi'nde yeni rekor: Bir günde bin 295 göçmen geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manş Denizi'nde yeni rekor: Bir günde bin 295 göçmen geçti - Son Dakika
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