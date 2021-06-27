Üye Girişi
İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu - Son Dakika
BBC

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu

27.06.2021 11:41
İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu, System.String[]

İngiltere'de HMS Defender savaş gemisine ve İngiliz ordusuna ait Savunma Bakanlığı'nın gizli belgeleri, bir otobüs durağında bulundu. Islak bir yığın içinde bulunan ve toplamda 50 sayfa olan belgeler, İngiltere'nin kendisini Avrupalı müttefiklerle rekabet halinde bulabileceği alanlar hakkında hassas gözlemler de dahil olmak üzere silah ihracatı kampanyalarıyla ilgili detayları kapsıyor. Savunma Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'na ait olan gizli belgeler, İngiltere'nin Kırım kıyısı açıklarında Ukrayna sularından geçişine Rusya'nın olası tepkileri ve ABD liderliğindeki NATO operasyonu sona erdikten sonra Afganistan'da olası bir Birleşik Krallık'ın askeri varlığına ilişkin planları içeriyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu

ISLAK BİR YIĞIN İÇİNDE BULUNDU

Toplamda neredeyse 50 sayfa olan belgeler, salı sabahı erken saatlerde kentte bir otobüs durağının arkasındaki ıslak bir yığında bulundu.

BELGELER BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

Bir yığın içerisinde bulunan belgeler İngiltere'nin kendisini Avrupalı müttefiklerle rekabet halinde bulabileceği alanlar hakkında hassas gözlemler de dahil olmak üzere silah ihracatı kampanyalarıyla ilgili detayları da kapsıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın görevdeki ilk aylarına ilişkin gözlemler de dahil olmak üzere, İngiltere-ABD Savunma Diyaloğu'nun geçen pazartesi günkü oturumu için brifing notları da belgelerde mevcut.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, bir çalışanın hassas bilgilerin bulunduğu evrakı kaybettiğini bildirdiğini belirterek konuya dair daha fazla yorum yapmanın uygun olmayacağını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

BELGELERİ BULUP BBC'YE HABER VERDİ

İsmini vermek istemeyen bir İngiliz vatandaşı, söz konusu belgeleri salı günü sabah saatlerinde buldu. Belgelerin hassas içeriğe sahip olduğunu fark eden kişi, BBC ile temasa geçti. BBC, e-postalar ile bir grup sunumu içeren belgelerin, Savunma Bakanlığındaki üst düzey bir yetkilinin ofisinden geldiğini tahmin ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu

İngiltere, Sadece Haberler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı 11:35 Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı 11:12 Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak 10:51 Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak
Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı 10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi 09:41 Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak 09:29 İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı 09:22 Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi 09:21 Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi

Son Dakika Haberleri
11:49 İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu
11:43 Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut'la çok iyi anlaşacağız
11:34 Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı
11:13 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
11:12 Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı
10:50 Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak
10:35 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
10:33 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu başladı
10:32 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut'la çok iyi anlaşacağız Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut'la çok iyi anlaşacağız         
11:43
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı         
10:58
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu         
10:33
Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler         
09:38
"Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı         
09:23
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı         
19:20
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı         
19:16
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 11:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement