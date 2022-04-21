İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor

21.04.2022 15:28
İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "savunma istihbaratı güncellemesi" başlığı altında paylaşımda bulunuldu.

Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde önemli başarılar sergilemek istediği kaydedilen paylaşımda, bunun da operasyonların hızını ve gücünü etkileyebileceği belirtildi.

Rus kuvvetlerinin Donbas'taki bekleme alanlarından Kramatorsk'a doğru ilerlediği, ayrıca kentin sürekli roket saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.

Rusya'nın aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini bastırmak ve yok etmek için doğu Ukrayna'daki saldırısına yakın hava desteği sağlamaya çalıştığı ve Rus hava faaliyetinin yüksek düzeyde devam ettiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı Son dakika haberi... İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı

Kramatorsk, Ukrayna, England, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu
15:21 Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayıp araçtan atan taksici için İBB harekete geçti
15:14 Hüseyin Baş Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkında konuştu: Bugün ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz
15:12 Kamboçyalı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement