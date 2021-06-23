Son dakika! İngiltere Savunma Bakanlığı: "Gemimize yönelik uyarı ateşi açılmadı" - Son Dakika

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender'a Karadeniz'de herhangi bir uyarı atışı yapılmadığını ve geminin uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından geçiş yaptığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığının Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yaptığı yönündeki duyurusunun ardından İngiltere'den açıklama gecikmedi. İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "HMS Defender'a yönelik uyarı ateşi açılmadı. Kraliyet Donanması'na ait gemi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yapıyor" ifadeleri kullanılarak Rusya tarafından herhangi bir müdahale olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Rusların Karadeniz'de bir topçu tatbikatı yaptıklarına ve denizcilik camiasına faaliyetleri hakkında önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a yönelik hiçbir atış yapılmadı ve yoluna bomba düştüğü iddiasını da tanımıyoruz" denildi.

Karadeniz'de gerilim

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'e ulaşan İngiltere'ye ait HMS Defender muhrip gemisinin Kırım'a yaklaşmasının ardından Rus sınır devriye gemisinin ve Sukhoy Su-24M tipi savaş uçağının harekete geçtiği belirtilmişti. İngiliz gemisine sınırın ihlali durumunda silah kullanılacağı konusunda uyarı yapılmasına rağmen gemi mürettebatının yanıt vermediği kaydedilen açıklamada, "23 Haziran TSİ saat 11.52'de Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde faaliyet gösteren İngiliz Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisi, Rusya devlet sınırını geçti ve Fiolent Burnu bölgesinin 3 kilometre kara sularına girdi. Saat 12.06 ve 12.08'de sınır devriye gemisi uyarı ateşi açtı. Saat 12.19'da ise Su-24M tipi savaş uçağı, HMS Defender seyir istikametinde uyarı amacıyla 4 adet OFAB-250 bombası attı" denilmişti. Ayrıca yapılan uyarı ateşinin ardından İngiliz gemisinin Rus sınırından uzaklaştığı öne sürülmüştü.

İngiliz gemisinin ihlali gerçekleştirdiği iddia edilen Fiolent, Kırım'ın kara suları içerisinde yer alıyor. Kırım ise 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti. Ancak uluslararası hukuk kuralları kapsamında Kırım, Ukrayna'ya ait olarak kabul ediliyor. - LONDRA