İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı? - Son Dakika

İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı?

6 saat önce

BBC, Perşembe günü İngiltere'de düzenlenen genel seçimleri takip ederken, bugüne kadarki en büyük "makine üretimi gazetecilik" denemesini yaptı.

İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı?, System.String[]

BBC ilk kez bir seçimde, sonuçların açıklandığı her seçim bölgesi için bilgisayar tarafından yazılan bir haberi yayımladı.

Bu, bugüne kadar BBC'nin denediği en büyük makine üretimi gazeteciliği sınavıydı.

40'ı Galce; çoğu İngilizce olan yaklaşık 700 makalenin her biri, yayımlanmadan önce bir editör tarafından kontrol edildi.

Projenin başındaki isim, BBC Haber Laboratuvarı editörü Robert McKenzie, bu sistemin insanların yerini alması için değil, haber akışının zenginleştirilmesi için tasarlandığını söyledi:

"Bu, bizim insanlar olarak şu an için yapamayacağımız gazeteciliği yapabilmekle ilgili bir çalışma.

"Dün gece boyunca, seçim sonucunu açıklamayan bir bölge dışında tüm seçim bölgeleri için, makinelerin yardımıyla ayrı bir haber üretebildik. Sadece insanlar çalışsaydı, bu asla mümkün olmazdı."

Bazı haber kuruluşları da, veri odaklı haberlerin daha kullanışlı şekilde verilebilmesi için "otomatik gazeteciliği" test ediyor.

Bu teknoloji, sayı odaklı hikayeleri hızlıca oluşturabiliyor. Örneğin maç sonuçları, şirketlerin mali raporları ve genel seçim sonuçları...

BBC, gece boyunca İngilizce olarak 649, Galce olarak da 40 haber haber üretti. Sadece, seçim sonucunun gelmediği tek bir seçim bölgesi için makale yazılmadı.

Vauxhall: Makinenin anlattığı gibi

Makinenin haberleştirdiği seçim bölgelerinden biri de 'du.

İşçi Partili Florence Eshalomi, Vauxhall'dan milletvekili seçildi. İşçi Partisi, bu bölgede daha az oy alsa da koltuğunu koruyacak çoğunluğu yine elde etmişti.

Yeni milletvekili, Liberal Demokrat Parti'den Sarah Lewis'i 19 bin 612 oyla geçti. Bu sayı, 2017 seçimlerinde İşçi Parti'den koltuğu kazanan Kate Hoey'in aldığı 20 bin 250 oyluk farktan daha az.

Muhafazakar Partili Sarah Bool üçüncü, Yeşiller'den Jacqueline Bond da dördüncü oldu.

Oy kullanma oranı, 2017'deki yani bir önceki genel seçime göre yüzde 3,5 düşmüştü.

Perşembe günü yapılan seçimde sandığa, bölgedeki seçmenlerin yüzde 63,5'i, yani 56 bin kişiden fazlası gitti.

Adaylardan üçü, Bond, Brexit Partili Andrew McGuinness ve bağımsız aday Salah Faissal, oyların en az yüzde 5'ini alamadıkları için yatırdıkları 500 sterlinlik depozitoyu kaybetti.

McKenzie, makalelerin BBC tarzında yazıldığını, çünkü programda kullanılan ifadelerin BBC için çalışan gazeteciler tarafından daha önceden programlandığını söylüyor:

"Gazeteci olarak, bir haberle ilgili her türlü makul dizilimi önceden düşünmek zorundasınız. Sonra bir taslak çıkarıyorsunuz. Makine de kesinleşen verilerle ilgili belli cümleler ve kelimeler seçiyor. Böylece kendi tarzınızda yazmak istediğiniz her şeyi yazıyorsunuz."

BBC'nin Belfast, Cardiff, Glasgow ve Londra bürolarındaki gazeteciler, her bir makaleyi basılmadan önce kontrol etti.

McKenzie'ye göre sistemin tek eksiği, makalelere analiz ekleyemiyor olması.

Bu sebeple, bazı kritik önemdeki seçim bölgeleriyle ilgili haberlere, gazeteciler kendi yazdıkları içerikleri ekledi:

"Bu elbette ki sadece veriye dayalı haberlerde mümkün olabiliyor. Bu istediğiniz gibi değerlendirme yazabilecek bir sistem değil. Haberlerin hiçbirinde tırnak içi ifade de yoktu, o bölgedeki değişimin değerlendirmesi, önemini anlatan bir kısım da yoktu. Sadece veriye dayalı olarak her bir bölgedeki değişimi sade bir şekilde yazdı. Tabii bu da, gazeteciliğin kalitesi anlamında büyük bir eksik."

McKenzie, BBC okurlarının teknolojiden habercilik anlamında ne beklediğini anlamak için henüz çok erken olduğunu söylüyor.

Milletvekili, İşçi, Teknoloji, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:10 
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