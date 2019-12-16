İngiltere seçimleri: Brexit Anlaşması'nın onay sürecinin Parlamento'da Cuma günü başlaması... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere seçimleri: Brexit Anlaşması'nın onay sürecinin Parlamento'da Cuma günü başlaması... - Son Dakika Dünya

İngiltere seçimleri: Brexit Anlaşması'nın onay sürecinin Parlamento'da Cuma günü başlaması...

6 saat önce

İngiltere'de Perşembe günü yapılan seçimleri Muhafazakar Parti'nin büyük farkla kazanmasının ardından yeni Parlamento ilk kez yarın toplanacak.

İngiltere seçimleri: Brexit Anlaşması'nın onay sürecinin Parlamento'da Cuma günü başlaması..., System.String[]

İngiltere'de Perşembe günü yapılan seçimleri Muhafazakar Parti'nin büyük bir farkla kazanmasının ardından yeni Parlamento ilk kez yarın toplanacak.

Kraliçe 2. Elizabeth, Perşembe günü Parlamento'da yeni hükümetin programını açıklayacak.

İngiltere hükümeti, ülkenin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması süreciyle (Brexit) ilgili olarak yeni Parlamento'da ilk oylamanın Cuma günü yapılmasını planlıyor.

Başbakanlık sözcüsü, hükümetin Parlamento'daki süreci 25 Aralık'ta başlayacak olan Noel tatili öncesi başlatmayı hedeflediğini söyledi.

Sözcü, "Bu süreci Meclis Başkanı ile de görüşerek uygun anayasal yollardan yapacağız" dedi.

İlk olarak eski Başbakan Theresa May'in AB ile yaptığı müzakereler sonucunda hazırlanan ve daha sonra Başbakan Boris Johnson'ın görüşmeleri sonucunda revize edilen Brexit Anlaşması'nın onay sürecinin 31 Ocak'tan önce tamamlanması öngörülüyor.

Önce Brexit, sonra ticaret anlaşması pazarlıkları

İngiltere, Brexit sonrası AB'yle ticaret anlaşması pazarlıklarına başlayacak.

Londra ve Brüksel daha önce geçiş sürecinin 31 Aralık 2020'de sona ereceğini açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ısrarla bu sürecin uzatılmayacağını söylemişti.

Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 650 üyeli Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etmiş ve 365 milletvekili çıkarmıştı.

Johnson'ın seçim vaatlerinin başında, Brexit'i 31 Ocak'ta gerçekleştirmek geliyordu.

Seçimde büyük bir zafer elde eden Johnson'ın kabinede ufak bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

Parlamento, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:00 
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