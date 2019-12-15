İngiltere seçimleri: İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, yenilgi için özür diledi

12 Aralık'taki genel seçimde partisinin milletvekili sayısı düşen İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İngiltere'de çıkan Sunday Mirror gazetesine yazdığı yazıda, partisinin destekçilerinden özür diledi, tüm sorumluluğu kabul ettiğini belirtti.

Corbyn'in liderliğindeki İşçi Partisi'nin aldığı tarihi yenilgi sonrası Lisa Nandy ve Jess Phillips, partinin yeni lideri olabilmek için çalışmalara başladı.

1935'ten bu yana en düşük oyu alan İşçi Partisi, oy oranını bir önceki seçime göre yüzde 8 düşürdü. Corbyn, Sunday Mirror'a yazdığı "açık mektup"ta, "Hiç tereddüt etmeden söyleyeceğim. Spnuç, ülkemizde gerçek bir değişime gerçekten ihtiyaç duyan herkes için ciddi bir yenilgi oldu. Yetersiz kaldığımız için özür diliyorum ve bunun tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum." ifadelerini kullandı.

Corbyn, partisinin seçim kampanyasının ise "gurur duyuyorum" diyerek arkasında durdu ve seçimlerde "umut verdiğini" belirtti:

"Kemer sıkma politikaları, kurumsal güç, eşitsizlik ve iklim aciliyeti gibi konularda tartışmayı kazanmaktan ve siyasi tartışmaların şartlatını yeniden yazmaktan gurur duyuyorum."

2020'nin başında partinin liderliğinden çekilmesi beklenen Corbyn, bu seçimde partiye oy vermeyen ancak uzun yıllardır partinin destekçisi olan seçmenlerin güvenini yeniden kazanmaya kararlı olduklarını da yazdı.

Bazı İşçi Partili milletvekilleri ise, Corbyn'in mektubunun "inkar" anlamına geldiğini söyleyerek eleştirdi.

Boris Johnson'dan sağlık sistemi sözü

İşçi Partisi'nin nesiller boyunca sarsılmaz destekçisi olan orta bölgelerde de ciddi oy kaybı yaşandı. Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson, bu bölgede yaşayan seçmenlere "oy alışkanlıklarını kırdıkları için" teşekkür etti. "Bunun çok zor olduğunun farkında olduğunu ve kendisine ilk kez oy verenlerin güvenini kazanmak için elinden geleni yapacağını" söyledi.

Perşembe günü johnson'ın liderliğindeki bakanların yazacağı konuşmayı Kraliçe okuyacak. Bu konuşmada Johnson'ın, en fazla eleştiri aldığı sağlık sistemiyle ilgili harcamaların artırılması sözü vermesi bekleniyor.

Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) bütçe kesintileri ve gerekli yatırımların yapılmaması nedeniyle krize girdiği yönündeki tartışmalar, Muhafazakar Parti iktidarında, Johnson'dan önceki Başbakan Theresa May döneminde başlamıştı.

Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış anlaşmasının ne zaman yeniden parlamentoya getirileceği ise henüz bilinmiyor. Ancak Muhafazakar Partili milletvekilleri, bunun "en önemli konu" olduğunu söylüyor.

Daha önce AB ile çıkış anlaşmasında uzlaşan Johnson, yeterli çoğunluğu olmadığı için parlamentodan anlaşmayı geçirememişti.

Johnson'I bekleyen diğer konu da, AB'den ayrılmak istemeyen İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebi. Parlamentoda İskoçya'dan en yüksek sandalyeyi kazanan İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, bağımsızlık referandumu için yeterli desteği alarak buna hak kazandıklarını söyledi.

Sandalye sayısını 35'ten 48'e çıkaran SNP'nin lideri, "Demokrasi temelde insanlara sunulmalı ve saygı duyulmalıdır" dedi.

Ancak referendum için Londra'daki merkezi yönetimin onayı gerekiyor. Muhafazakar Parti ise İskoçya'da ikinci bir referanduma karşı olduğunu belirtiyor.

İskoçya, Brexit öncesi 2014'te bağımsızlık referandumuna gitmiş ve yüzde 55,3 'hayır' oyu çıkmıştı.

İşçi Partisi'nin yeni lideri kim olacak?

Liderliğe en yakın görülen adaylardan 38 yaşındaki Jess Phillips, insanları değişim için İşçi Partisi'ne katılmaya çağırdı ve işçi sınıfının bile artık Muhafazakarların daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Phillips, seçim kampanyası boyunca Corbyn'i en sert şekilde eleştiren İşçi Partililerden.

Lisa Nandy ise, partisinin insanların günlük hayatıyla bağının koptuğunu ve bu sebeple kaybettiğini söylüyor.

57 yaşındaki Sir Keir Starmer'in de liderlik yarışına girmesi olası. Liderliğe yakın görülen tek erkek aday olan Starmer, güçlü bir Brexit karşıtı.

40 yaşındaki Rebecca Long-Bailey ise, Corbyn'in çok yakın çevresinden. Seçim kampanyası sırasında bir tartışma programına katılıp Corbyn yerine partisini temsil etmişti.

Gelecek hafta İşçi Partisi'nin yeni liderinin seçilmesi için bir takvim belirlenecek.

Son kararın Ocak ayının başında verilmesi bekleniyor.

Bu hafta neler olacak?

Muhafazakar Parti'nin tarihi zaferinin ardından milletvekilleri, Meclis başkanı seçiminin ardından Salı günü parlamentoya giderek yemin törenlerine başlayacak. Bu süreç genelde 2 ya da 3 gün sürüyor.

Perşembe günü de Kraliçe İkinci Elizabeth'in, parlamentoyu resmen açması planlanıyor.

Kraliçe burada bakanlar tarafından yazılan ve hükümetin yasama programını anlatan hitabı okuyacak. Sonrasında milletvekilleri bunun üzerine tartışmalara başlayacak.

Tartışamalar Cuma gününe de sarkabilir. Ancak 1924'ten bu yana "Kraliçe'nin Hitabı"nın reddedildiği görülmedi.

Ancak bu durumda dahi Muhafazakar Parti'nin AB'den çıkış anlaşmasını Cuma günü parlamento gündemine getirmesi bekleniyor.

AB'den çıkış için 31 Ekim tarihi belirlenmiş, ancak parlamentoda süreç ilerlemeyince 31 Ocak'a ertelenmişti.