İngiltere seçimleri: İskoçya yeniden bağımsızlık referandumuna gider mi?

Britanya seçimlerinde Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin seçimi kazanmasıyla, İskoçya'da da yeni bağımsızlık referandumu düzenlenmesi çağrıları yükselmeye başladı.

Parlamentoda İskoçya'dan en yüksek sandalye sayısını elde eden İskoç Ulusal Partisi (SNP), Muhafazakarların sandıktan zaferle çıkması halinde 2020 ya da 2021'de yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek istediklerini söylüyordu.

Avam kamarasında İskoçya'yı temsilen bulunan 59 sandalyeden 48'ini kazanan SNP lideri Nicola Sturgeon, Cuma günü yaptığı konuşmada Parti lideri Nicola Sturgeon, zafer konuşmasında da bağımsızlık referandumunu yeniden savundu.

İskoçya Özerk Yönetimi Başkanı ve SNP lideri Sturgeon, bağımsızlık referandumu düzenlenmesinin artık 'demokratik bir hak olduğunu' belirtip İskoçya'nın Britanya'nın geri kalanından farklı bir gelecek seçtiğini ifade etti.

SNP'ye oy veren herkesin İskoçya'nın bağımsızlığını desteklemediğinin de farkında olduğunu belirten Sturgeon şöyle konuştu:

"Bu, Boris Johnson veya parlamentodaki herhangi bir siyasetçiden izin istemekle ilgili bir mesele değil. Bu, İskoçya halkının kendi geleceklerini tayin edebilmeleri için demokratik hakkın teyidi."

"İskoçya Boris Johnson'ı ve Muhafazakarları reddetti. Biz Brexit'e hayır dedik."

Sturgeon, yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlenebilmesi için Noel'den önce başbakana bir mektup gönderme sözü vermişti.

Sturgeon, "İskoçya çok açık bir mesaj verdi. Boris Johnson hükümeti istemiyoruz, AB'den ayrılmak istemiyoruz. Boris Johnson'ın İngiltere'yi AB'den çıkarma yetkisi var ama benim de İskoçya'ya alternatif bir gelecek için yetki verme hakkım olduğunu da bilmeli" diye konuştu.

'AB'den çıkıldığında konuşulacak'

İskoçya'da 2014'te düzenlenen bağımsızlık referandumunda yüzde 55 hayır, yüzde 44 evet oyu kullanmıştı.

İskoçya'da Muhafazakar Parti 13 sandalyesinden 7'sini kaybetti, 6'ya düştü. SNP, 13 sandalye daha kazanarak 59 üyeliğin 48'ini aldı.

İşçi Partisi ve Liberal Demokratların ise İskoçya'dan birer sandalyesi var.

BBC'nin İskoçya Editörü Sarah Smith, SNP'nin birkaç gün içinde parlamentoya yeni bir bağımsızlık referandumu için talepte bulunacağını söylüyor ve şu yorumu yapıyor:

"Boris Johnson'ın reddedeceğini biliyoruz. Bu da, Muhafazakarların İskoç seçmenlerin demokratik tercihlerini görmezden geldiği tartışmasını başlatabilir.

"Bu ancak, AB'den çıktığımızda tırmanabilecek bir tartışma. AB'den çıkmak, bağımsızlığa desteği de artırabilir."

İskoçya'nın bağımsızlık referandumu düzenleyebilmesi için parlamentonun onayını alması gerekiyor.

Hükümet, ikinci referandum ihtimalini tekrar tekrar reddetmişti. Boris Johnson da iktidarda kalması durumunda İskoçya için bağımsızlık referandumuna izin vermeyeceğini söylemişti.