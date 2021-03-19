Suriye'de 10 yıl önce başlayan iç savaşın ardından Avrupa'ya yönelen mültecilerin sayısında önemli bir artış yaşandı. Mültecileri ülkelerinde istemeyen Avrupa ülkeleri Türkiye'yi tampon olarak kullanırken, mültecilerden 'kurtulmak' adına farklı adımlar atıyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre İngiltere, ülkedeki mültecileri para karşılığında farklı ülkelere göndermenin peşinde. İçişleri Bakanı Priti Patel'in, İngiltere'ye yasadışı yollardan ulaşarak sığınma başvurusunda bulunanları, başvurularıyla uğraşacak denizaşırı bölgelere yerleştirme planı üzerinde çalıştığı belirtildi.
Mültecilerin gönderileceği yerler arasında, Atlantik'teki Man Adası ve Cebelitarık ile Pasifik'teki Ascension ve St. Helena Adası'nın yanı sıra Türkiye'nin de olduğu ileri sürüldü.
Bir yandan plan üzerinde çalışma devam ederken, söz konusu ülkelerle de görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Söz konusu planın ise gelecek hafta açıklanması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor - Son Dakika Dünya