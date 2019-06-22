Son Dakika Haberleri: İngiltere, Suudi Arabistan'ın İran'a sınırlı saldırı isteğini reddetti
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İngiltere, Suudi Arabistan'ın İran'a sınırlı saldırı isteğini reddetti

20 dakika önce

Ortadoğu konuları üzerine yayın yapan Middle East Eye (Ortadoğu gözü) websitesi, bir İngiliz Üst düzey yetkilisine dayanarak verdiği haberde, Suudi Arabistan İstihbarat başkanının Londra'ya giderek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askeri gözlem İHA'sını düşürmesine misilleme olarak...

İngiltere, Suudi Arabistan'ın İran'a sınırlı saldırı isteğini reddetti, System.String[]
Ortadoğu konuları üzerine yayın yapan Middle East Eye (Ortadoğu gözü) websitesi, bir İngiliz Üst düzey yetkilisine dayanarak verdiği haberde, Suudi Arabistan İstihbarat başkanının Londra'ya giderek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askeri gözlem İHA'sını düşürmesine misilleme olarak İran'a saldırı emrini iptal etmesinden saatler sonra İngiliz yetkililerden İran'ın askeri tesislerine sınırlı bir saldırı yapmasını istediğini iddia etti.

İstihbarat Başkanına Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr'in de refakat ettiği belirtildi.

MEE web sitesi, İsminin gizli tutulmasını isteyen İngiliz yetkilinin, İngiltere'nin Suudi Arabistan'ın isteğine itibar etmediğini ve kesinlikle hayır dediğini yazdı.

İngiliz yetkililerin, yakın geçmişte Amman Körfezindeki 2 tanker saldırısına ait Suudi yetkililerin verdiği istihbarata da itibar etmedikleri kaydedildi.

Suudi Yetkililer hafta sonunda İsrail'e gidiyor

İngiliz kaynaklarına göre, Suudi İstihbarat Başkanı hafta sonunda İsrail'i giderek Beyaz Saray Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşerek İran'a karşı misilleme yapılması için lobi faaliyetinde bulunacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a karşı Washington'un yanında olduğunu belirtmişti. Netanyahu, Twitter hesabında yayınladığı görüntülü mesajda "İran'ın saldırganlığını durdurmak için barış sever ülkelerin ABD'nin yanında olma çağrısını tekrar ediyorum" dedi. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Londra, İran, Suudi Arabistan, Güncel
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