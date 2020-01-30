İngiltere tahliye uçuşlarını erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere tahliye uçuşlarını erteledi - Son Dakika

İngiltere tahliye uçuşlarını erteledi

6 saat önce

İngiltere Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için planladığı uçuşu erteleme kararı aldı.

İngiltere tahliye uçuşlarını erteledi, System.String[]

İngiltere Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için planladığı uçuşu erteleme kararı aldı.


İngiltere, Korona salgının yayıldığı Çin'den vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla bugün gerçekleştirilecek uçuşu erteleme kararı aldı. Erteleme kararının nedeninin Çinli yetkililerden tahliye işlemleri için tam olarak onay alınamaması olduğu belirtildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Birçok ülke de bizim gibi tahliye uçuşlarını gerçekleştiremedi. Ancak biz en kısa süre içerisinde yeni bir uçuş planı yapıp, vatandaşlarımızı oradan alacağız" dedi. - LONDRA

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız
Koronavirüs sebebiyle Çin'de evlilik ve defin işlemleri yasaklandı Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga Bahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 18:16:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere tahliye uçuşlarını erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]