İngiltere, Tahran ve Bağdat büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere, Tahran ve Bağdat büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdi - Son Dakika

İngiltere, Tahran ve Bağdat büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdi

6 saat önce

İngiltere'nin güvenlik endişeleri nedeniyle İran ve Irak'ta bulunan büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdiği bildirildi.

İngiltere, Tahran ve Bağdat büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdi, System.String[]

İngiltere'nin güvenlik endişeleri nedeniyle İran ve Irak'ta bulunan büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdiği bildirildi.

Sky News kanalının haberine göre, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran ve Bağdat'taki İngiliz büyükelçiliklerinde ihtiyati tedbir alındı.

Personel sayısını en aza indiren İngiltere, Tahran Büyükelçisi Rob Macaire ve Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey'in ise yerinde kalmasına karar verdi.

Bu kararın saldırı yapılacağına yönelik bir istihbarata dayanmadığı, ihtiyati bir adım olduğu belirtildi.

Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Personelimizin emniyeti bizim için büyük önem taşıyor. Güvenlik durumunu düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Hem Bağdat'taki hem de Tahran'daki elçiliklerimiz açık kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Öte yandan, Tahran yönetimi, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığını, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamıştı.

İngiltere, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar
Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız hayatını kaybetti ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu

Son Dakika Haberleri
05:35 Beşiktaş'ta devrilmek üzere olan ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
05:31 İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor - Son Dakika
05:24 Beşiktaş'ta devrilmek üzere olan ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
05:22 İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor - Son Dakika
05:21 Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 05:47:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere, Tahran ve Bağdat büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]