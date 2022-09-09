İngiliz basını manşetlerini Kraliçe Elizabeth'e ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz basını manşetlerini Kraliçe Elizabeth'e ayırdı

09.09.2022 12:29
İngiliz basını manşetlerini Kraliçe Elizabeth'e ayırdı

İngiltere tahtında en uzun süre oturan hükümdar olan Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz basını manşetlerini Kraliçe'ye ayırdı.

İngiltere tahtında en uzun süre oturan hükümdar olan Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz basını manşetlerini Kraliçe'ye ayırdı.

Ülkede yayımlanan gazetelerden bir kısmı manşetlerinde yalnızca Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı ve doğum ile ölüm yıllarını verirken bazıları da Kraliçe'ye yönelik ifadelere yer verdi.

The Times gazetesi haberi manşetten "Hizmete adanmış bir ömür" başlığıyla verirken ilk sayfada Kraliçe'nin taç giymesinin ardından çekilen fotoğrafı yer aldı.

Daily Mail gazetesi ise birinci sayfasında yine Kraliçe'nin bir gençlik fotoğrafını ve "Kalplerimiz kırık" başlığını kullandı. Köşe yazarı Sarah Vine'ın yazısından bir alıntının da yer aldığı ilk sayfada, "Duygularımızı ifade edecek kelimeleri nasıl bulabiliriz? Yasımız yüz farklı duyguyu içeriyor ve bunları kavrayabilmek çok zor." ifadeleri yer aldı.

"Yas, sevgimiz için ödediğimiz bedeldir"

The Daily Telegraph gazetesi ise siyah beyaz bir sayfayla okuyucularıyla buluştu. Kraliçe'nin 11 Eylül saldırıları ardından söylediği "Yas, sevgimiz için ödediğimiz bedeldir" sözlerinin yer aldığı birinci sayfada Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'nin ölümünü duyurduğu bilgilendirmesindeki siyah beyaz fotoğrafı kullanıldı.

"Teşekkürler" manşetini atan Daily Mirror gazetesinin yanı sıra The Sun gazetesi, "Hanımefendi sizi çok sevdik" başlığıyla çıktı. The Sun'ın birinci sayfasında "Huzur içinde uyuyun hanımefendi. The Sun ve okuyucularımız sizi çok sevdi. Kraliçemiz olduğunuz için gurur duyuyoruz." denildi.

"Görevinizi yerine getirdiniz hanımefendi"

Daily Express gazetesi, siyah beyaz yayımlanan ilk sayfasında Kraliçe'nin fotoğrafının altında yer alan "Sevgili Kraliçemiz öldü. Dünya gerçekten büyük ve ilham verici bir hükümdarın ölümünün ardından yas tutuyor." ifadeleriyle okuyucularıyla buluştu.

"Görevinizi yerine getirdiniz hanımefendi." manşetiyle çıkan Daily Star'ın yanı sıra The Guardian, The Independent, The Herald ve Metro gazetelerinin birinci sayfasında yalnızca Kraliçe'nin fotoğrafı ile doğum ve ölüm yılları yer aldı.

The Journal gazetesi ise "Değerli hükümdara ve sevgili anneye veda" başlığını kullandı.

YORUMLAR
500
Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için dünya liderleri taziye mesajları paylaştı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için dünya liderleri taziye mesajları paylaştı İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz
Kaynak: AA

Kraliçe Elizabeth, Daily Mail, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz basını manşetlerini Kraliçe Elizabeth'e ayırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:38 Çöp evde perişan halde bulunmuştu! Cem Muhammet'tin son halini görenler tanıyamıyor
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına açıklık getirdi: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:44 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 12:46:02. #1.12#
SON DAKİKA: İngiliz basını manşetlerini Kraliçe Elizabeth'e ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement