İngiltere tarihindeki en pahalı boşanma: Rus oligark Ahmedov ve oğlu, servet kaçırmakla suçlanıyor - Son Dakika
BBC

İngiltere tarihindeki en pahalı boşanma: Rus oligark Ahmedov ve oğlu, servet kaçırmakla suçlanıyor

28.11.2020 17:52
İngiltere tarihindeki en pahalı boşanma: Rus oligark Ahmedov ve oğlu, servet kaçırmakla suçlanıyor, System.String[]

Azeri asıllı Rus işadamı Ferhad Ahmedov ile eşi Tatyana Ahmedova arasındaki 453 milyon poundluk boşanma sürecinde, yeni bir dava aşamasına geçiliyor.

Azeri asıllı Rus işadamı Ferhad Ahmedov ile eşi Tatyana Ahmedova arasındaki 453 milyon poundluk boşanma sürecinde, yeni bir dava aşamasına geçiliyor.

Londra'da bu hafta başlayacak mahkeme ile, Tatyana Ahmedova, eski eşi ve oğlunu, yüzlerce milyon pound değerinde serveti kendisinden saklamakla suçluyor.

İngiliz mahkemesi, 2017'deki boşanma davasında 1,4 milyar dolar serveti olduğu belirtilen Ahmedov'un, eski eşine 453 milyon pound ödemesine karar vermişti.

Tatyana Ahmedova, eski eşinin, nakit parasını ve çeşitli taşınmazlarını oğlunun üzerine geçirdiğini iddia ediyor.

Baba ve oğlu ise, 30 milyon poundluk bir apartman dairesini de kapsayan varlık kaçırma iddiasını reddediyor ve bunların "baba oğul arasındaki hediye ilişkisi" olduğunu savunuyor.

Tatyana Ahmedova da Pazartesi günü başlayacak davada, oğlunu babasının "teğmeni" gibi hareket etmekle suçluyor.

'Annemle bir daha asla barışmayacağım'

Eşini ve oğlunu dava eden Ahmedova, son iki haftada, oğlunun lüks apartman dairesinin delil için aranması ve Google'ın oğluna ait elektronik posta içeriğini sunması ile ilgili iki mahkeme kararı aldırmayı başardı.





27 yaşındaki Timur Ahmedov ise dava ile ilgili ilk kez konuştu ve mahkemede nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, annesi ile bir daha asla bir araya gelmeyeceğini söyledi.

Timur Ahmedov, annesini intikam hissiyle hareket etmekle suçladı ve evinde yapılan 10 saatlik arama sırasında annesine, "Bunu neden yapıyorsun" diye mesaj attığını kaydetti.

Timur Ahmedov'un mahkeme öncesi herhangi bir para transferi ya da varlık satışı yapamaması için de karar alındı.

27 yaşındaki Ahmedov, annesinin 453 milyon poundluk boşanma tazminatına hakkı olmadığını savunuyor. Bunu, anne ve babasının 20 yıl önce Dubai'de boşanmış olduğu iddasına dayandırıyor. Timur Ahmedov, aynı zamanda bu boşanmanın gerekçesi olarak annesinin, babasını aldatmasını gösteriyor.

20 yıl önceki boşanmaya dair iddia, 2016 yılındaki aile mahkemesi tarafından reddedilmişti.

453 milyon pound değerindeki boşanma davası, İngiltere'de bu anlamda rekor olmuştu.

Tatyana Ahmedova, nakit paranın yanı sıra, eski eşinin 300 milyon pound değerindeki süper yatını da haczetmeye çalışmıştı.

Baba ve oğlu ise, Ahmedova'ya 100 milyon pound vererek anlaşmak istemişti.

İngiltere tarihindeki en pahalı boşanma: Rus oligark Ahmedov ve oğlu, servet kaçırmakla suçlanıyor

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Son Dakika Dünya İngiltere tarihindeki en pahalı boşanma: Rus oligark Ahmedov ve oğlu, servet kaçırmakla suçlanıyor - Son Dakika Dünya

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