İngiltere'de Thames Nehri'nin kaynağında kuraklık krizi yaşanıyor

İngiltere tarihinin en sıcak yaz günleri yaşanırken, Thames Nehri'nin kaynağı da kuraklık kriziyle karşı karşıya.

Bu hafta yeniden sıcak hava dalgasının etkisine giren İngiltere'de bir yandan nehrin kaynağı kururken, diğer yandan yetkililer suyun dikkatli kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Thames'in Gloucestershire'daki kaynağı yakınlarında yaşayan Maureen Wheeler, AA muhabirine, "Bu yolun sonunda Thames Nehri'nin suyunun geldiği iki alan var. O nokta kazıldı ve orada bir doğal kaynak suyu var. Orada her zaman su olurdu ve orada (eskiden) yüzmeye giderdik." ifadesini kullandı.

Artık nehrin kaynağının neredeyse tamamen kurumuş olduğunu vurgulayan Wheeler, "Diğer tarafta ise yine bir su havzası mevcuttu. Bu çevrede yaşayanlar, gider orada yüzerdi. Şimdi bu noktaya geldiklerinde artık yüzemeyeceklerini gördüklerinde çok şaşırıyorlar." diye konuştu.

Wheeler, uzun yıllardır nehrin kaynağına yakın yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yılın bu zamanında Thames Nehri'nin suyunun bu derecede kurumuş olduğunu görmek çok şaşırtıcı. Nehrin kenarındaki köprüye gittik geçen gün ve nehir tamamen kurumuştu. Daha önce nehrin kurumuş olduğunu hiç görmedim. Normalde köpekler nehirde yüzerdi. Yaklaşık son 6 aydır nehrin bu kısmı kurumuş durumda. Son derece üzücü."

Daha önce The Gaurdian'a değerlendirmede bulunan The Rivers Trust Politika ve Bilim Direktörü Dr. Rob Collins, ülke genelinde yoğun kuraklık nedeniyle nehrin kaynağının Cirencester'dan Somerford Keynes'e 8 kilometre aşağı doğru kaydığını söylemişti.

Collins, "Değişen iklim koşullarında, azalan bir kaynak için artan rekabet ve sudaki yaşam üzerindeki yıkıcı etkilerle bu tür kuraklık ve su kıtlığı dönemlerinin sıklığının ve şiddetinin yoğunlaşacağını öngörebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Thames Water, Londralıları "hortum yasağı" konusunda uyarmıştı

İngiltere'nin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos'ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra'da "hortum yasağını" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.

Thames Water, kuraklık nedeniyle talebin 25 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını açıklamış, yer altı suyu seviyeleri bu yıl ilk kez ortalamanın altına düşmüştü.

İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek "hortum" ve "sulama" yasağını açıklayan ikinci tedarikçi oldu.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı, Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için ise kayıtlara geçen en kurak temmuz oldu.