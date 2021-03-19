İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor - Son Dakika
BBC

İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor

19.03.2021 13:02
İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor, System.String[]

Covid-19 aşılama kampanyasında şu ana kadar en başarılı ülkelerden biri olan İngiltere, Hindistan'dan gelmesi beklenen büyük bir parti aşının gecikmesi nedeniyle, Nisan ayı sonuna kadar aşılamayı yavaşlatıyor.

İngiltere hükümeti tedarikte yaşanan bir sorun yüzünden Nisan ayı sonuna kadar aşılama kampanyasını yavaşlatacağını, ama Nisan ayı ortasına kadar 50 yaş üzeri bütün yetişkinlerin aşılanması hedefinin hala geçerli olduğunu açıkladı.

Aşılamaya başlayan ilk Batılı ülke olan İngiltere şu ana kadar 25 milyonu aşkın kişiye yani yetişkin nüfusunun yarıya yakınına ilk doz aşıyı uygulayarak bu konuda dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olmuştu.

Ancak Hindistan'dan gelmesi beklenen 10 milyon doz AstraZeneca aşısının 5 milyon dozunun gecikmesi ve buna ilaveten 1,7 milyon doz aşı üzerinde kontroller yapılması ihtiyacı yüzünden aşılamada bir yavaşlama olacağı açıklandı.

İhtiyacının çok üzerinde ön sipariş de vermiş olan İngiltere'de sorun, bir çok başka ülkede olduğu gibi aşı tedarikinin, kitlesel aşılamanın hızına yetişememesinden kaynaklanıyor ve sağlık yetkilileri 29 Mart'tan itibaren Nisan ayı boyunca şu anki hızla aşı yapılamayacağını söylüyorlar.

Verilmiş aşı randevularının ve zamanı gelen ikinci doz aşıların yapılacağı ancak yeni randevu verilmeyeceği anlaşılıyor.




'Hedeflerimize ulaşacağız'

Başbakan Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında "Kısa vadede önceden planladığımızdan daha az aşı geldiği doğru" dedi ve bunun Hindistan'da AstraZeneca aşısını üreten Serum Institute şirketinin teslimatının gecikmesi ve gelmiş olan bir kısım aşının yeniden kontrol edilmesi gereğinden kaynaklandığını söyledi.

Johnson "Bunların sonucu olarak Nisan ayında Mart'a göre biraz daha az aşı gelecek ama yine de Şubat'ta gelen miktardan fazla olacak. Dolayısıyla koyduğumuz hedeflere hala ulaşabileceğiz" diye konuştu.

Hükümet, Nisan ayının 15'ine kadar 50 yaşın üzerindeki herkese ve yüksek riskli hastalıkları olanların tümüne, yani 9 öncelikli grubun tamamına birinci doz aşılamayı tamamlamayı hedefliyor. Temmuz ayı sonuna kadar da yetişkin nüfusun tamamının aşılanması planlanıyor.

İngiltere, şu anda Pfizer ve Astra Zeneca aşılarını uyguluyor. Yetkililer, bunlara ek olarak Mayıs ayında da ısmarlanan Moderna aşılarının teslimatının başlaması ve aşılamanın yeniden hızlanmasının beklendiğini söylüyorlar.





Aşı tedariki rekabetinin etkileri

Hindistan'daki Astra Zeneca üreticisi Serum Institute, İngiltere'ye yollanacak 10 milyon dozluk partinin yarısının gecikmesini, "Hindistan hükümetinin aşılama programının ihtiyaçları" ile gerekçelendirdi.

Şirketin CEO'su Adar Poonawall, medyada yer alan açıklamalarında İngiltere'ye ne kadar doz aşı gönderileceğinin Hindistan hükümetinin kararına bağlı olduğunu söyledi.

İngiltere aşı temini konusunda Avrupa Birliği ile de, üretimin ihtiyaca yetişemediği AstraZeneca aşılarının öncelikle kime teslim edileceği konusunda karşı karşıya gelmiş bulunuyor.

Başbakan Boris Johnson basın toplantısında bu konularda yumuşak bir ton kullandı ve aşı tedarikini Hindistan hükümetinin engellediğini düşünmediğini, gecikmenin ardında bir çok teknik sebebin olduğunu söyledi, Avrupa Birliği ile de aşı konusunda işbirliği içinde olmak istediğini kaydetti.

Bu arada Avrupa Birliği'nin ilaç güvenliğinden sorumlu kurumunun AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması riski yarattığı kuşkularını inceledikten sonra güvenli olduğuna karar vermesi ardından bu aşının uygulanmasını durduran Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya da dahil çok sayıda Avrupa ülkesinin de yeniden aşılamaya başlaması bekleniyor.

İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor
İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor

England, Nisan, India, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş 6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı
Bu nasıl insanlık? Yunan görevliler, ellerini kelepçeledikleri göçmenleri denize attı Bu nasıl insanlık? Yunan görevliler, ellerini kelepçeledikleri göçmenleri denize attı         
13:01
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak         
12:22
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 13:12:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei