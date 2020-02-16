İngiltere Temyiz Mahkemesi İslami nikahı geçersiz kıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere Temyiz Mahkemesi İslami nikahı geçersiz kıldı - Son Dakika Dünya

İngiltere Temyiz Mahkemesi İslami nikahı geçersiz kıldı

11 dakika önce

İngiltere’de Temyiz Mahkemesi, dini nikah kıyarak İslami kurallara göre evlenmiş bir çiftin yasal olarak boşanabileceğini tespit eden kararı tersine çevirdi.

İngiltere Temyiz Mahkemesi İslami nikahı geçersiz kıldı, System.String[]

İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, dini nikah kıyarak İslami kurallara göre evlenmiş bir çiftin yasal olarak boşanmasına olanak tanıyan mahkeme kararını iptal etti.


Yerel basında yer alan haberlere göre, Nasreen Akhter ve Mohammed Shabaz Khan çifti 1998 yılında, Londra'da bir imam ve yaklaşık 150 davetlinin katıldığı İslami nikahla evlendi. Dini nikah sonrası eşlerden Akhter yasal nikah talep etse de bu talebi gerçekleşmedi. Birliktelikleri esnasında 4 çocuğu olan çift 2016 yılında ayrıldı.

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İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:47 
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