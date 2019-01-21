Son Dakika Haberleri: İngiltere Ticaret Bakanı parlamentoyu suçladı: Brexit'i halktan çalıyorlar

İngiltere Ticaret Bakanı parlamentoyu suçladı: Brexit'i halktan çalıyorlar

52 dakika önce

İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, parlamentonun referandum sonucunu İngiliz halkından çalarak Brexit'e el koymaya çalıştığını söyledi.

İngiltere Ticaret Bakanı parlamentoyu suçladı: Brexit'i halktan çalıyorlar, System.String[]
İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, parlamentonun referandum sonucunu İngiliz halkından çalarak Brexit'e el koymaya çalıştığını söyledi. Fox, milletvekillerinin hükümetten daha fazla söz sahibi olma çabalarından vazgeçmelerini istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:50 

İngiltere, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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