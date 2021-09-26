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İngiltere, tır ve kamyon şoförü açığına çözüm için 5 bin geçici vize verecek - Son Dakika

İngiltere, tır ve kamyon şoförü açığına çözüm için 5 bin geçici vize verecek

26.09.2021 17:28
İngiltere, tır ve kamyon şoförü açığına çözüm için 5 bin geçici vize verecek, System.String[]

İngiltere'de Noel yaklaşırken ülkedeki tedarik sorununa çözüm bulabilmek için yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanına 3 ay süreli geçici vize verilecek.

İngiltere'de Noel yaklaşırken ülkedeki tedarik sorununa çözüm bulabilmek için yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanına 3 ay süreli geçici vize verilecek.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanı, bu yıl istisnai durumlarda gıda ve nakliye sektörlerinde tedarik zinciri baskılarını hafifletmek için Noel'e kadar mevcut vize planına eklendi." ifadesi kullanıldı.

Böylelikle, 10 bin 500 çalışan ekim itibarıyla yıl sonuna kadar geçici vize alabilecek.

İngiliz Ticaret Odası ise söz konusu önlemlerin yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, benzin istasyonlarında oluşan kuyruğa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence önemli olan şu ki ülke içinde 6 rafineri ve 47 depolama tesisinde yakıt bol, ülke içinde yakıt sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

İnsanların arabalarının depolarını ihtiyaçları olduğunda doldurması durumunda kıtlığın oluşmayacağını söyleyen Shapps, "Şu anda harekete geçiyoruz ancak şirketlerin yeni sürücüleri elinde tutması için çalışma koşullarının iyileşmeye devam etmesi ve hak edilen maaş artışlarının sürdürülmesi konusunda sektörlerin de üzerine düşeni yapması gerekir." dedi.

Tedarik sorunu marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.

Başkent Londra'daki çeşitli marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.

Öte yandan, enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.

İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkentteki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyor

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulanın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.

Öte yandan, İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.

Togo Cumhuriyeti, England, Benzin, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, tır ve kamyon şoförü açığına çözüm için 5 bin geçici vize verecek - Son Dakika


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