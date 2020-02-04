Son Dakika › Güncel › İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı - Son Dakika
İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı
55 dakika önce
İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esed rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:32 Kaynak: AA
İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esed rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı. Murrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejimin İdlib'deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin kabul edilemez can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.
İngiliz bakan, ayrıca Suriye ve destekçisi Rusya'dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.
Son Dakika İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın 8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama