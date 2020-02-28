İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı - Son Dakika

İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı

7 saat önce

İngiltere, Esed güçlerinin dün İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınarken, Türkiye'nin bölgede acil ve kalıcı ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını desteklediğini bildirdi.

İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı, System.String[]

İngiltere, Esed güçlerinin dün İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınarken, Türkiye'nin bölgede acil ve kalıcı ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını desteklediğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yazılı açıklamasında, Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadığını belirterek, Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

"NATO müttefikimiz Türkiye'nin İdlib'de acil ve kalıcı bir ateşkesi müzakere etme çabalarını destekliyoruz." diyen Raab, BM Güvenlik Konseyini bugün acil toplantıya çağıracaklarını da ifade etti.

"Dünkü olaylar, sadece Suriye rejiminin ve Rusya'nın İdlib'de yürüttüğü saldırının pervasız ve acımasız doğasını teyit etti." ifadesini kullanan Dominic Raab, bunun savaşta şimdiye kadarki en büyük insani krize yol açtığını belirtti.

Uluslararası hukuk veya temel insani değerlerin böylesine açık bir şekilde hiçe sayılmasının hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayan Raab, "Ay başında açıklanan yeni yaptırımlar temelinde, bu suçlara son verilene kadar bu baskıyı daha da artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti
TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Türkiye'nin rejime verdiği karşılığa desteğimiz tamdır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 01:59:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]