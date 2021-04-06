İngiltere, Türkiye'den giden yolcular için Covid-19 önlemlerini güncelledi - Son Dakika

19 aşı pasaportu uygulamasına geçmeye hazırlanan İngiltere, direkt uçuş olmadığı için başka ülkeden aktarmalı olarak Türkiye'den gelen yolcular için de şartlarını yeniledi. Yeni şartlar doğrultusunda Türk vatandaşlarına 10 günlük karantina uygulanacak. Karantinanın 2'nci ve 8'nci günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılacak.

İngiltere'nin Türkiye'den gelen yolcular için uyguladığı yeni şartlar ile ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu'nda yer verildi. Buna göre, Türkiye'den İngiltere'ye gelen 11 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde yapılmış negatif COVID-19 antijen, LAMP, nükleik asit veya PCR test sonucu ibrazı gerekmektedir. 10 günlük karantina uygulanacak. 2'nci ve 8'nci günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılacak. Ülkeye girişten önce doldurulacak bir form aracılığı ile karantina oteli ve yapılacak 2 Covid testi için rezervasyon numara bilgileri talep edilecek. - İSTANBUL