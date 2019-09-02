Son Dakika Haberleri: İngiltere-türkiye iş forumu'nda yatırım ve ticaret görüşülecek
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İngiltere-türkiye iş forumu'nda yatırım ve ticaret görüşülecek

10 saat önce

Türkiye ve İngiltere iş çevreleri, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırım, ticaret ve ortak proje fırsatları değerlendirmek için 4 Eylül Çarşamba günü bir araya geliyor.

İngiltere-türkiye iş forumu'nda yatırım ve ticaret görüşülecek, System.String[]

Türkiye ve İngiltere iş çevreleri, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırım, ticaret ve ortak proje fırsatları değerlendirmek için 4 Eylül Çarşamba günü bir araya geliyor.

Türk-Ingliliz Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Turkish-British Chamber of Commerce & Industry, TBCCI) bu yıl 10'uncusu düzenlediği İngiltere-Türkiye İş Forumu, 2010 yılından bu yana her yıl İngiltere-Türkiye iş çevrelerini gündemindeki öncelikli konuların ele alınması amacıyla düzenleniyor. Söz konusu forum kapsamında

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBCCI Başkanı Alderman Emma Edhem, İngiltere Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un konuşmacı olarak katılacağı forum, DEİK Türk İngiliz İş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İngiltere Büyükelçiliği ve UKEF tarafından yapılacak konuşmaların ardından, her iki ülkenin de gündemindeki üç önemli panele ev sahipliği yapacak.

Forumun bu yılki programına "Brexit Sonrası Perspektif", "İleri Teknoloji – Finans ve Altyapı" ve "Enerji, Üretim, İnşaat" panelleri konu olacak.

İngiltere, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:36 Kaynak: DHA
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