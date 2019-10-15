Son Dakika Haberleri: İngiltere: Türkiye NATO'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir
Son Dakika Güncel İngiltere: Türkiye NATO'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir

İngiltere: Türkiye NATO'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir

33 dakika önce

İngiltere parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Dominic Raab "Türkiye'nin bazı meşru kaygıları olduğunu da anlıyoruz, Suriye'deki güney sınırlarını PKK'dan gelen tehditlere karşı güvenli hale getirmek bu kaygılar arasında" dedi.

İngiltere: Türkiye NATO'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir, System.String[]

İngiltere parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Dominic Raab " Türkiye'nin bazı meşru kaygıları olduğunu da anlıyoruz, Suriye'deki güney sınırlarını PKK'dan gelen tehditlere karşı güvenli hale getirmek bu kaygılar arasında" dedi.

Bakan Raab, "Türkiye'ye savunmaya dayalı ihracatları, sürekli ve dikkatli şekilde inceliyoruz. Bu inceleme süresince Suriye'deki operasyonda kullanılabileceğini düşünerek yeni ihracat lisansı vermeyeceğiz. Bu operasyonu kınıyoruz ama ayrıca Türkiye'nin bazı meşru kaygıları olduğunu da anlıyoruz. Suriye'deki güney sınırlarını PKK'dan gelen tehditlere karşı güvenli hale getirmek bu kaygılar arasında. Türkiye on yıllar boyunca NATO'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir. Bir müttefik olarak bu tip zamanlarda net ve dürüst konuşmalıyız. Bu harekat bir müttefikten beklediğimiz bir eylem değildir" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------Dominic Raab'ın İngiltere Parlamentosu'ndaki konuşması


İngiltere, Türkiye, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri
Rus senatör: Yaptırımların Türkiye'ye bir zararı olmayacak Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:52:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere: Türkiye NATO'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]