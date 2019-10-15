İngiltere Türkiye NATO'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir

İngiltere, (DHA) - İngiltere parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Dominic Raab Türkiye'nin bazı meşru kaygıları olduğunu da anlıyoruz, Suriye'deki güney sınırlarını PKK'dan gelen tehditlere karşı güvenli hale getirmek bu kaygılar arasında dedi.

Bakan Raab, Türkiye'ye savunmaya dayalı ihracatları, sürekli ve dikkatli şekilde inceliyoruz. Bu inceleme süresince Suriye'deki operasyonda kullanılabileceğini düşünerek yeni ihracat lisansı vermeyeceğiz. Bu operasyonu kınıyoruz ama ayrıca Türkiye'nin bazı meşru kaygıları olduğunu da anlıyoruz. Suriye'deki güney sınırlarını PKK'dan gelen tehditlere karşı güvenli hale getirmek bu kaygılar arasında. Türkiye on yıllar boyunca NATO'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir. Bir müttefik olarak bu tip zamanlarda net ve dürüst konuşmalıyız. Bu harekat bir müttefikten beklediğimiz bir eylem değildir şeklinde konuştu.