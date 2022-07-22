İngiltere, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü takdirle karşıladı - Son Dakika
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İngiltere, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü takdirle karşıladı

22.07.2022 19:12
İngiltere, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü takdirle karşıladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde imzalanan anlaşmanın sağlanmasında Türkiye'nin rolünden övgüyle bahsetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde imzalanan anlaşmanın sağlanmasında Türkiye'nin rolünden övgüyle bahsetti.

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Truss, "Ukrayna'nın tahılının uluslararası gıda pazarlarına ulaştırılması son derece önemlidir. Bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için Türkiye'yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve müttefiklerinin bu noktaya ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten İngiliz Bakan, "Şimdi bu anlaşma uygulanmalı. Rusya'nın sözlerinin eylemleri ile uyumlu olduğundan emin olmak için (gelişmeleri) izliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Truss, "Uzun vadeli küresel güvenliğin ve ekonomik istikrarın sağlanması için Putin, bu savaşa son vermeli ve Ukrayna'dan çıkmalıdır." görüşünü paylaştı.

YORUMLAR
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AB: 'Türkiye'yi takdir ediyoruz' AB: 'Türkiye'yi takdir ediyoruz' Türkiye tahıl koridoru anlaşmasında uygulamanın da kalbi oluyor Türkiye tahıl koridoru anlaşmasında uygulamanın da kalbi oluyor
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, England, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü takdirle karşıladı - Son Dakika

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