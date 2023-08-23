İngiltere-Türkiye seferini yapan uçakta bomba alarmı paniğe sebep oldu

Silahlı polisler, 'patlayıcı madde' şüphesiyle Türkiye'ye giden Jet2 uçağına baskın düzenlediDün, East Midlands Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzere olan bir uçağa iddia edilen bir 'patlayıcı madde' ihbarı üzerine silahlı polisler bindi

Dehşete düşmüş yolcular, bir Jet2 uçuşundan iddia edilen bir "patlayıcı madde" nedeniyle üç kişinin çıkarılma anını "yıldırıcı ve endişe verici" olarak tanımladı.

Yolcular, daha sonra bir güvenlik endişesi olduğu doğrulanan bir durum nedeniyle üç saat boyunca pistte beklediler.

East Midlands Havalimanı'ndan Türk Antalya şehrine giden uçuş, Leicestershire Polisi'nin iddia edilen bir patlayıcı madde taşıyan bir adamın ihbarını almasının ardından durduruldu.

Bir adam patlayıcı madde bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Siyah giyimli ve uzun silahlar taşıyan memurların uçağa bindiği ve şüpheli yolcuyu uçuştan indirdiği anın görüntüleri dolaştı.

Toplamda üç yolcu uçaktan çıkarıldı ve ilk çıkarılan kişiye polisler ellerini kaldırmasını söyledi.

Adını paylaşmayı tercih etmeyen bir yolcu, uçuşta bulunuyordu ve olayı NottinghamshireLive'a anlattı.

35 yaşındaki tanık, ailesiyle birlikte 10 günlük bir tatil için Türkiye'ye gidiyordu.

Şunları söyledi: "Henüz havalanmamıştık ama pistte taksi yapıp kalkış noktasına gidiyorduk ve o sırada uçuşu durdurdular... yaklaşık 15 dakika hareket etmedik.

"Kaptan başlangıçta bagajlarda bir karışıklık olabileceğini ve geri taksi yapmamız gerektiğini söyledi.

"Bize her 15 dakikada bir güncelleme yapıyorlardı ve sonunda bize bir güvenlik sorunu olduğunu, ancak rutin bir şey olduğunu ve ciddi bir şey olmadığını söylediler.

"O zaman polis arabaları ve özel harekat ekipleri, hepsi makineli tüfeklerle çevreledi ve o noktada işler iyi gitmediğini anladık."

"Uçağın etrafını polisler kuşattı ama içeri gelmiyorlardı ve bu oldukça ürkütücüydü. Etrafımızın polislerle çevrili olduğu bir iki saat geçirdik, aslında oldukça ürkütücüydü. Şöyle düşünmeye başladık, eğer sadece bir bagaj karışıklığı ise, o zaman neden polislerle çevriliyiz?"

Leicestershire Polisi, polis memurlarının niçin silahlı olduğu konusunda daha önce açıklama yapmış, bir sözcü "Memurlar, havalimanı personeli ve uçuş ekibi ile işbirliği yaparak ihbara hızlı bir şekilde cevap verdiler. Halkın ve memur güvenliği açısından, silahlı memurlar uçak alanına da gönderildi." şeklinde konuşmuştu.

Daily Star, Leicestershire Polisi ve Jet2'den konuyla ilgili daha fazla açıklama istedi.

Anonim yolcu ekledi: "Aslında uçağın içinde birinin olduğunu biliyordu ama kim olduğunu kimse bilmiyordu, 45 dakikalık bir süre vardı.

"Hayal gücünüz sınırları zorluyor ve eğer burada bir patlayıcı madde varsa, eşim ve dört yaşındaki kızım yanımda.

"Jet2 personeli genel olarak çok nazikti, ancak bize verilen güncellemelerin uydurma olduğunu düşünüyorum, çünkü açıkça bir bagaj karışıklığından güvenlik tehdidine dönüştü.

"Yine de nedenini anlıyorum, çünkü şüpheliyi yakalamak istemedikleri belliydi."

Jet2 daha önce "bu beklenmedik olay nedeniyle yaşanan herhangi bir rahatsızlık veya üzüntü için özür dileriz" dedi.

Leicestershire Polisi ekledi: "Gözaltına alınmadan sonra, uçak tamamen arandı. İçerde patlayıcı madde bulunmadı ve yapılan tehdidin geçerli bir dayanağı yok."