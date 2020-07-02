İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırıyor - Son Dakika

İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırıyor

İngiltere,'koronavirüs kapsamında güvenli olarak belirlediği ve Türkiye'yi de kapsayan 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırıyor.

İngiltere,'koronavirüs kapsamında güvenli olarak belirlediği ve Türkiye'yi de kapsayan 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırıyor.

İngiltere koronavirüs (Covid-19) nedeniyle getirdiği uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin gevşetileceği sinyalini veren yetkililer, virüs kapsamında güvenli olarak listelediği ve içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırıyor. İngiliz medyası, bahsi geçen kararın yakın zamanda duyurulmasının beklendiğini bildirdi.


Koronavirüs, İngiltere, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırıyor - Son Dakika Dünya

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