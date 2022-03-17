İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı başladı - Son Dakika
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İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı başladı

17.03.2022 19:50
İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı başladı

İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Mansion House'ta gerçekleştirildi.

İngiltere- Türkiye Yeşil Finansman Konferansı, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Mansion House'ta gerçekleştirildi. İngiltere ve Türkiye'den çok sayıda katılımcının olduğu konferansın açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Mansion House'ta İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı düzenlendi. İngiltere ve Türkiye'den çok sayıda katılımcının olduğu konferansın açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi. Konferansta konuşan Bakan Nebati, İngiltere ve Türkiye arasındaki dostluğa vurgu yaparak, konferans esnasında yapılacak olan etkileşimlerin Türkiye'de yeşil yatırımların arttırılması konusunda önemli bir yere sahip olacağını aktardı.

"TÜRKİYE 2021 YILINDA G20 ÜLKELERİ ARASINDA EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE OLMUŞTUR"

Bakan Nebati, "Gerçekleştirilen konferansta, büyük yatırım potansiyeline sahip ülkemiz dijital olarak sizlere tanıtılacaktır. Türkiye 2021 yılında gerçekleştirdiği yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Dünya genelinde olumsuz koşullara rağmen 2022 yılına ait ilk veriler, ekonomideki büyüme trendinin devam edeceğini göstermektedir. Malum ihracatımız 2021 yılında yüzde 32,8 artış göstererek ve bu artış salgının hakim olduğu bir yılda 225 milyar doları aşarak, Türkiye'deki en yüksek seviyeye ulaşmıştır" dedi.

Türkiye'nin ihracatındaki artış eğiliminin bu yılda da devam ettiğini aktaran Bakan Nebati, "2022 Şubat ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracat 232 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu eylem her geçen gün artarak devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ekonomik modelimizi 20 Aralık günü kamuoyu ile paylaşmıştı. Önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığımız yapısal politikalarla bu yöndeki kararlı adımlarımız daha da hızlandırmayı ve daha da etkin hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu maksatla KDV sisteminin sadeleştirilmesi, gelir endeksli ihracı, sektörel üretim programları gibi çeşitli uygulamaları devreye almayı planlıyoruz. Yaklaşımız bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak karbonsuz bir kalkınma sağlamak" dedi.

"SON 20 YILDA 3 MİLYON İKLİM DOSTU KONUT İNŞAATI ETTİK"

Bakan Kurum ise yaptığı konuşmada, son 20 yılda üretilen 3 milyon konutun iklim dostu olduğunu ve fiilen devam eden 350 bin konut inşasının da devam ettiğini belirterek, "Bu konuda yatırımcılarımıza önemli bir fırsat olduğunu, gerek kentsel dönüşüm noktasında gerek binaların yenilenmesi konusunda yatırımcılarımıza büyük bir potansiyel olduğunu söylemek isterim. 2023 yılından itibaren yapılacak olan 5 bin metrekare veya daha büyük binalarda sıfır enerjili bina kapsamına alarak B enerjisine yükselteceğiz. Akabinde bu seviyelerimiz giderek artacak ve neredeyse sıfır emisyon dediğimiz binaları kuracağız" dedi.

İnşaat ve yapı sektörünün emisyon oranın yüzde 40'nı oluşturduğunu değinen Bakan Kurum, planlanan projeler ve programlar ile emisyon oranını azaltılacağını açıkladı.

(Yunus Dalgıç/ İHA)

İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı başladı - Son Dakika


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