İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkararak seyahat kısıtlamalarını hafifletmeye hazırlanıyor

Pandemi öncesinde ülkemize en fazla turist gönderen ülkeler listesinde üçüncü sırada yer alan İngiltere, Türkiye'ye koyduğu seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor.

The Times gazetesinde pazar günü yayımlanan habere göre uzmanlar, şu anda kırmızı listede bulunan Türkiye'nin turuncu listeye alınmasını bekliyor. Gazeteye konuşan analist Tim White, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmak için bekleyen "baş adaylardan" olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE TURUNCU LİSTEDE OLMAYI HAK EDİYOR"

Gezi danışmanı Paul Charles ise, "Türkiye kesinlikle turuncu listede olmayı hak ediyor zira en iyi Kovid önlemlerinden bir kısmına sahip. Birçok insan Birleşik Krallık'tan daha güvenli olduğunu düşünüyor." şeklinde konuştu.

Diğer yandan hükümet yetkilileri, haftaya açıklanacak değişikliklerle ilgili kesin bir bilgi paylaşmak için çok erken olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DEN DÖNENLERDEN 2 BİN 285 STERLİN İSTENİYOR

Salgından önce her yıl yaklaşık 2,3 milyon İngiliz vatandaşının tatil yaptığı Türkiye'ye son bir yıldır kısıtlamalar uygulanıyor.

İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi kırmızı listede bulunan Türkiye'yi ziyaret eden İngilizlerin ülkelerine dönüşte, aşı olmuş olsalar bile, 10 gün boyunca zorunlu karantinada kalmaları gerekiyor. Otelde geçirilen karantina süresi için devlet kişi başına 2 bin 285 sterlin ücret talep ediyor.

Türkiye eğer turuncu listeye alınırsa, aşılarını olan İngilizler tatillerinden dönüşte herhangi bir karantina süresinden geçmek zorunda kalmayacak.

İngiliz sağlık sistemi verilerine göre son üç haftada Türkiye'den İngiltere'ye gidenlerin sadece yüzde 1,7'sinde Covid-19 tespit edildi.

LİSTELERDEKİ ŞARTLAR VE ÜLKELER

Sarı liste; Yetişkin ve çocuklar için gelmeden önce negatif test sonucu isteniyor ve 10 günlük izolasyon şartı bulunuyor.

Bahamalar, Bahreyn, Kanada, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Jamaika, Japonya, Mauritius, Hollanda, Portekiz, Katar, İspanya, Saint Lucia, İsveç, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri

Kırmızı liste; Ülkelerinden gelenlerin ellerinde negatif sonuçlu testleri ile gelmeleri ve geldikten sonra 10 gün boyunca €2,285 maliyetli karantina otelinde kalma zorunluluğu bulunuyor.

Arjantin, Brezilya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, Gürcistan, Endonezya, Kenya, Réunion, Maldivler, Meksika, Mayotte, Nepal, Pakistan, Panama, Peru, Filipinler, Seyşeller, Güney Afrika, Tunus, Türkiye

Yeşil liste: Negatif test sonucu ile gelmeleri istenen vatandaşlardan, belli aralıklarla PCR testi isteniyor. Ancak test sonucu pozitif çıkmadığı sürece herhangi bir karantina ya da izolasyon zorunluluğu bulunmuyor.

Anguilla, Antigua ve Barbuda, Avustraya, Avusturya, Barbados, Bermuda, Bulgaristan, Cayman Adaları, Hırvatistan, Dominika, Cebelitarık, Almanya, Grenada, Hong Kong, İzlanda, İzlanda, İsrail, Letonya, Madeira, Malta, Monserrat, Yeni Zelanda, Norveç, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Turks ve Caicos Adaları.