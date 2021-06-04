İngiltere üç Avrupa ülkesi ile ticaret anlaşması imzaladı

İngiliz hükümeti, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin toplamda 21,6 milyar sterlin düzeyinde dış ticaret hacmine sahip olduğu Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile ticaret anlaşması imzaladığı bildirildi.

Ticaret anlaşmalarının İngiliz et ve balıkçılık sektörlerini destekleyeceği kaydedilen açıklamada, İngiliz şirketlerin bu ülkelerde yaklaşık 200 milyon sterlin hacminde kamu ihalelerine katılabileceği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, "Bugün Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile yaptığımız anlaşmalar, halihazırda 21,6 milyar sterlin seviyesinde olan toplam ticaretimizi destekleyecek." ifadesini kullandı.