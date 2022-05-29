İngiltere, UEFA'dan Paris'teki olayları soruşturmasını istedi - Son Dakika
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İngiltere, UEFA'dan Paris'teki olayları soruşturmasını istedi

29.05.2022 18:57
İngiltere, UEFA'dan Paris'teki olayları soruşturmasını istedi

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries, UEFA'dan Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin gecikmesine neden olan Paris'teki olaylarla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries, UEFA'dan Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin gecikmesine neden olan Paris'teki olaylarla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

Dorries, Liverpool taraftarlarının stada girişleriyle ilgili görüntüler ve anlattıklarının derinden endişe verici olduğunu belirtti.

Binlerce bilet sahibinin takımlarını desteklemek için Paris'e gittiğini kaydeden Dorries, "UEFA'yı, stadyum personeli, Fransız Polisi, Fransa Futbol Federasyonu, Merseyside Polisi ve Liverpool Futbol Kulübü ile koordinasyon içinde neyin yanlış gittiğine dair resmi bir soruşturma başlatmaya çağırıyorum. Yaşananları anlamak ve bu olaylardan ders çıkarmak, herkesin çıkarına." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis, Fransız polisinin Liverpool taraftarlarına karşı "agresif bir tutum" sergilediğini ve bunun "endişe verici" olduğunu söyledi.

Liverpool defans oyuncusu Andrew Robertson, stada girişlerin "iyi organize edilmediğini" ve birçok oyuncunun aileleri ve arkadaşlarının olayların içinde kaldığını belirtti.

Maç öncesi Fransız polisi, aralarında yaşlılar ve çocukların da olduğu taraftarlara karşı biber gazı kullanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, biletsiz veya sahte biletli binlerce İngiliz taraftarın zorla içeri girmeye çalıştığını öne sürerek, suçu taraftarlara atmıştı.

Olaylar nedeniyle geç başlayan maçı Real Madrid 1-0 kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Liverpool, England, Paris, UEFA, Güncel, Son Dakika

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