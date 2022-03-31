İngiltere Ukrayna'ya askeri yardımın sağlanması için uluslararası konferans düzenledi - Son Dakika
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İngiltere Ukrayna'ya askeri yardımın sağlanması için uluslararası konferans düzenledi

31.03.2022 22:33
İngiltere Ukrayna'ya askeri yardımın sağlanması için uluslararası konferans düzenledi

İngiltere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme çabalarına öncülük eden 35'ten fazla ortağın katıldığı uluslararası bağış konferansına ev sahipliği yaptı.

İngiltere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme çabalarına öncülük eden 35'ten fazla ortağın katıldığı uluslararası bağış konferansına ev sahipliği yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın başkanlığında düzenlenen konferans, Ukrayna'daki son durumunun yanı sıra ülkenin askeri acil yardım gereksinimlerini tartışmak üzere 35'ten fazla uluslararası ortağı bir araya getirdi.

Konferans kapsamında, Ukrayna'ya yönelik askeri destek paketinin genişletilmesi taahhüt edildi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine lojistik ve savunma desteğinin sağlanması ele alındı.

Savunma Bakanı Wallace, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bağış konferansının, uluslararası toplumun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus güçlerinin yasa dışı ve sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna'yı destekleme kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Wallace, "Bu askeri desteği artırmak ve Rus kuvvetlerini püskürtmeye devam ederken Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesini sağlamak için koordinasyonumuzu artırıyoruz." dedi.

"Putin artık kendi kurduğu kafeste bir adam"

Bakan Wallace, Sky News'e yaptığı açıklamada da Putin'in eskisi gibi bir güç olmadığı değerlendirmesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"O artık kendi kurduğu kafeste bir adam. Ordusu tükendi, önemli kayıplar verdi. Rusya'nın bu büyük ordusunun itibarı yerle bir oldu. Sadece Ukrayna'ya yaptıklarının sonuçlarıyla yaşamak zorunda değil, aynı zamanda kendi ordusuna yaptıklarının sonuçlarıyla da yaşamak zorunda."

Ayrıca, Wallace, Rus kuvvetlerinin yeniden gruplaştığını ve odaklarını Ukrayna'nın güneyine ve doğusuna kaydırdığını belirterek, "Bunu daha önce gördük. Her zaman daha da kötüye gidiyor. Daha fazla sivil saldırı, daha fazla sivil alana ilerliyor." diye konuştu.

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Ben Wallace, England, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Ukrayna'ya askeri yardımın sağlanması için uluslararası konferans düzenledi - Son Dakika


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